Diosdado Cabello demandará a The Wall Street Journal y al diario español ABC

El presidente del Parlamento venezolano, el oficialista Diosdado Cabello , anunció que demandará al diario español ABC y al estadounidense The Wall Street Journal por difundir informaciones que lo señalan, "sin presentar pruebas", por supuestos vínculos con el narcotráfico y el blanqueo de capitales (Lea también: Diosdado Cabello usó a España como ruta para el narcotráfico, revela diario ABC ).

"Yo he demandado aquí en Venezuela, pero también voy a demandar en España, y también voy a demandar en EE.UU.", aseguró Cabello en una entrevista con el canal venezolano Televen.

El pasado 27 de enero, el diario ABC de España publicó una información que aseguraba que Cabello estaría siendo investigado por la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York por sus supuestos vínculos con el Cartel de los Soles (Lea también: Pruebas ubican a Diosdado Cabello como jefe de cartel del narcotráfico, dice WSJ ).

Un mes después, Cabello inició procedimientos administrativos y penales contra los medios venezolanos El Nacional, Tal Cual y La Patilla por reproducir esa información.

Las acusaciones contra el parlamentario se intensificaron el pasado 18 de mayo cuando el diario The Wall Street Journal aseguró que la Justicia estadounidense lleva años investigando a Cabello y a otros altos funcionarios venezolanos por blanqueo de dinero y narcotráfico.

"En algunos países, en España, no puede ser que la prensa haga esto, que descalifique esto sin presentar ningún tipo de pruebas. ¿En EE.UU. eso puede ocurrir? Yo no creo que un país en aras de lo que ellos llaman 'libertad de expresión' pueda descalificarse a alguien o inventarle calumnias de esa naturaleza y que no pase nada", aseveró.

El también vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) afirmó que tomó una "decisión bien pensada" al demandar a los medios venezolanos que reprodujeron esas informaciones.

"Este señor del ABC, que yo creo que debe ser amigo de los de aquí de Venezuela, que los ayude, porque los metió en tremendo rollo (problema) y él está metido también en tremendo rollo, porque yo voy a demandarlo allá en España y veremos qué ocurre pues", dijo.

El diputado indico que está "en la obligación moral" de demandar ya que, en caso de "vencer a la mentira mediática", estará "dando un paso para adecentar algo que han usado muchos solo para vivir del poder".

Con una demanda civil y otra penal, Cabello solicitó no solo la prohibición de salida del país de los propietarios y directores de estos tres medios venezolanos, sino también "la prohibición de gravar (hipotecar), enajenar, y vender" sus bienes.

El también estadounidense The New York Times por su parte, afirmó el pasado 20 de mayo, citando a funcionarios "encargados de hacer cumplir la ley" que no identifica, que las pesquisas sobre Cabello y otros altos cargos están dirigidas por la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, y que son parte de una "investigación más amplia" sobre narcotráfico

Desde hace una semana, el chavismo cerró filas y ha emprendido una batalla para defender a Cabello, con un respaldo unánime y sin fisuras.

Esta nueva campaña del oficialismo para apoyar a uno de sus hombres fuertes movilizó a las bases del PSUV, a las instituciones del Estado y a figuras del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que hicieron suyos los ataques contra Cabello.

EFE.