Diosdado Cabello insultó a Vargas Lleras por haber utilizado la palabra ‘venecos’

Con un calificativo ofensivo se refirió el diputado venezolano Diosdado Cabello al vicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras, luego del impase del pasado viernes por sus declaraciones sobre la entrega de viviendas a venezolanos en Colombia. (Vea también: “Esto no es para los venecos”, Vargas Lleras sobre casas gratis del Gobierno ).

Publicidad

Cabello insistió que el calificativo de “venecos” utilizado por Vargas lleras fue un insulto.

“¿Ustedes vieron la declaración del vicepresidente colombiano? Dice él: no quise ofender a nadie, me parece una protesta exagerada. Entonces yo le puedo decir hijo del gran puto; no estoy haciendo nada malo, él no puede sentirse, no puede sentirse ofendido para nada porque él es muy amplio de criterio”, dijo Cabello.

Publicidad

Cabe señalar que el gobierno venezolano emitió una nota de protesta diplomática exigiendo disculpas públicas al vicepresidente colombiano por haber utilizado el término “venecos”.