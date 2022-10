Discursos como el de Sara Abril son repetitivos y no propios: rector U. Nacional

El rector de la Universidad reveló que las directivas se enteraron de la visita un día antes por lo cual se organizó un evento, que contaba con varios invitados, en el que se pretendía que en medio de la inducción de los estudiantes nuevos se diera un debate para aclarar las dudas sobre proceso de paz y otros temas de interés nacional.



Mantilla se refirió a la situación que se presentó con los estudiantes, encabezados por la joven Sara Abril, asegurando que el presidente “salió bien librado porque los estudiantes que se expresaron fueron los que son profesionales en esto, los que tienen discursos repetitivos y no son propios”. (Lea además: Santos no respondió con argumentos y evadió mis cuestionamientos: Sara Abril )



“Cuando uno repite algo que no es propio, no convence”, dijo el rector Mantilla.



Cuestionó que haya estudiantes que se “preocupan más por la venta de Isagen que por el mismo costo la matrícula de la universidad o cosas así”.



Aseguró que hubiera preferido que los estudiantes que no tienen una agenda política “o se preocupan por enviar una foto o una grabación a su jefe político fueran los que hablaran, los que se expresaran en esta situación y no se les arrebatara el micrófono por los de siempre”.



Dijo que la Universidad Nacional es un “zoom del país porque aquí se ven todas las opiniones y corrientes políticas y hay que reconocer el valor del presidente Santos de venir a enfrentarse a un grupo de estudiantes que seguramente le van a reclamar, incluso algunos que quieren lucirse por irreverentes”.



“Queríamos que hubiera espontaneidad, considero que todo salió bien”, afirmó Mantilla.