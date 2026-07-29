Disidentes en vía Caloto - Corinto buscaban atraer tropas para ejecutar atentado, según inteligencia

El Ejército se pronunció sobre la presencia de presuntos integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ en la vía que comunica los municipios de Caloto y Corinto, en el Cauca. Según inteligencia militar, el grupo de criminales armados pretendía utilizar este corredor vial como un señuelo para atacar a las tropas mediante la activación de artefactos explosivos improvisados.

Según informó la institución, unidades de la Brigada 29 adelantan verificaciones de seguridad en la zona luego de recibir reportes sobre la presencia del grupo de las disidencias bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

De acuerdo con información de inteligencia militar, la intención de los integrantes de esta estructura ilegal era atraer a los soldados hacia el corredor vial para perpetrar un atentado con explosivos, como represalia por los recientes golpes propinados por la fuerza pública. Entre esas operaciones, el Ejército destacó la incautación de 850 kilogramos de marihuana en el norte del Cauca y la neutralización de varios cabecillas de la organización.

La institución señaló que, tras permanecer por un corto tiempo en el sector, los integrantes del grupo armado abandonaron el lugar antes de la llegada de las tropas.



Como parte de la respuesta operacional, el Ejército informó que, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se realizan sobrevuelos de control y verificaciones en las áreas aledañas con el fin de descartar la presencia de artefactos explosivos u otros elementos que puedan representar un riesgo para la comunidad.

Finalmente, el Ejército aseguró que las operaciones militares en el norte del Cauca continúan con el propósito de garantizar la seguridad de la población y mantener el control sobre este corredor vial.