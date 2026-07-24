A prisión presunto cabecilla de disidencias Farc señalado de coordinar rentas ilícitas en Cauca

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a John Heider Troches Mestizo, alias ‘Iván’ o ‘Sombra’, señalado por la Fiscalía como presunto cabecilla de las disidencias del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, con injerencia delictiva en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, alias ‘Iván’ o ‘Sombra’ habría integrado esta organización armada ilegal desde el año 2021. Según el ente acusador, entre sus funciones estaría la coordinación del cobro de rentas ilícitas a cultivadores y transportadores de marihuana, además del control sobre corredores utilizados para el tráfico de estupefacientes en esa región del país.

La Fiscalía también le atribuye haber desarrollado labores de inteligencia contra la fuerza pública, impartido instrucciones a otros integrantes de la estructura criminal y participado en la instalación de artefactos explosivos, hostigamientos armados y otras acciones ofensivas ordenadas por el frente.

Fiscalía General de la Nación. Foto: Fiscalía.

Por estos hechos, un fiscal le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.



La captura fue realizada por tropas del Ejército Nacional en el corregimiento El Palo, jurisdicción del municipio de Caloto. Según las autoridades, durante el procedimiento alias ‘Iván’ o ‘Sombra’ tenía en su poder armas de fuego, proveedores y munición sin la autorización correspondiente.

En el operativo también fueron incautados 7.800 gramos de marihuana, distribuidos en paquetes que, de acuerdo con la investigación, estaban destinados a su comercialización al menudeo.