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Blu Radio  / Nación  / "DNI no tiene la función de interceptar": Wilmar Mejía responde a denuncia de De La Espriella

"DNI no tiene la función de interceptar": Wilmar Mejía responde a denuncia de De La Espriella

El exdirector de la DNI afirmó que la única entidad que puede hacer interceptaciones, con orden judicial, es la Fiscalía.

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