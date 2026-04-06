"DNI no tiene la función de interceptar": Wilmar Mejía responde a denuncia de De La Espriella

El exdirector de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wilmar Mejía salió al paso de las denuncias sobre supuestas interceptaciones ilegales y aseguró que esa entidad no tiene ni la facultad ni la capacidad técnica para realizar ese tipo de operaciones, en respuesta a los señalamientos que han surgido en medio de la controversia que se inició con las palabras del presidente Gustavo Petro y que involucra al candidato Abelardo de la Espriella.

En entrevista con Recap Blu, Mejía explicó que la DNI, creada tras la desaparición del DAS, carece de funciones legales para interceptar. Según detalló, esa facultad recae exclusivamente en la Fiscalía General de la Nación, que puede realizar interceptaciones únicamente mediante orden judicial.

"La Dirección Nacional de Inteligencia en este Gobierno no tiene, primero, normativamente no tiene la función de interceptar, y técnicamente la DNI en este Gobierno no tiene, no adquirió ni recibió por parte de agencias homólogas extranjeras equipos para esa labor", dijo.

El exfuncionario también se refirió al origen de la polémica, relacionada con versiones que apuntan a posibles seguimientos a figuras públicas. En ese contexto, mencionó que el presidente Gustavo Petro ha hecho referencia a información de inteligencia sobre supuestos contactos entre particulares, lo que abrió interrogantes sobre la procedencia de esos datos. Mejía sostuvo que el jefe de Estado recibe información de múltiples agencias, tanto nacionales como internacionales, pero aclaró que desconoce el origen específico de esos reportes.



"El presidente es receptor de información de inteligencia de todas las inteligencias que hay en el país, las tres de las Fuerzas Militares: de la Policía Nacional, de la DNI y la OIAP, pero también recibe información de inteligencia de las agencias homólogas que están presentes en Colombia, que son muchas. No solamente son los americanos ni los británicos, están los alemanes, los franceses, los argentinos, los chilenos, están los rusos, están los italianos, están los españoles", detalló Mejía.

Durante la entrevista, el exdirector reiteró que cualquier interceptación en Colombia debe pasar por los canales legales establecidos y negó que desde la DNI se haya adelantado alguna operación de ese tipo.

“Es imposible que desde la Dirección Nacional de Inteligencia se haya generado una actividad técnica de interceptación”, insistió, al tiempo que recordó que existe una sala especializada en la Fiscalía para estas labores bajo control judicial.



Salida del DNI

Mejía también aprovechó para referirse al contexto de su salida de la entidad. Aseguró que se produjo tras su renuncia voluntaria con el fin de facilitar las investigaciones en curso por el escándalo de los llamados archivos de alias 'Calarcá'. Aseguró que las acusaciones en su contra se basan en información sin sustento y en interpretaciones construidas a partir de filtraciones.

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Finalmente, enfatizó que será la justicia la encargada de esclarecer los hechos tanto en el caso de las supuestas interceptaciones como en las investigaciones relacionadas con inteligencia.