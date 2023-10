¿Doble nacionalidad los salvó? Colombianos salen de Tel Aviv en vuelo humanitario español

Un final feliz tuvo la historia de la familia Díaz Valencia en Israel. Por su doble nacionalidad, colombiana y española, los Díaz volaron de Tel Aviv en vuelo humanitario del Gobierno español.

Los cinco integrantes de la familia y una amiga habían viajado una semana antes para conocer Tierra Santa, pero todo cambió el sábado.

“Nosotros nos fuimos directamente al aeropuerto y nos encontramos con que todos los vuelos habían sido cancelados y no llegaba ninguno tampoco, desafortunadamente. Entonces fue un momento de angustia no saber qué hacer, estar en un país que no es el tuyo donde se habla prácticamente Árabe y Hebreo”, había contado a Blu Radio, Johan Stiven Díaz Valencia.

La familia, que vivió horas aterradoras esta semana, se manifestó decepcionada del consulado colombiano por la falta de soluciones ante la crisis: "Desafortunadamente, la embajada colombiana no nos ha sido de mucha ayuda, intentamos hablar con ella, le especificamos que teníamos dos personas mayores que necesitaban medicina… cosas para comer, porque pues necesitan cosas para comer para poder tomar la medicina. No nos daban respuestas”, expresaron.

No obstante, la doble nacionalidad de los Díaz Valencia, española y colombiana, facilitó su regreso a casa: "Gracias a Dios, nos llamaron del consulado español y ya estamos aquí en el aeropuerto, vamos de salida para Madrid", fueron las primeras palabras de Angélica Valencia mientras hacia fila para abordar el avión que le permitió volver sana y salva con su familia.

La mujer, que había viajado con su mamá, una tía, su hijo y una amiga para conocer Tierra Santa, confirmó que este martes ambas embajadas la contactaron para regresar.

"Sí gracias a Dios. Estábamos muy tristes porque cuando escuchamos esas sirenas, decíamos 'no' y el vuelo que salía hoy estaba cancelado y dije 'nos van a cancelar el nuestro mañana'; cuando nos llegó el mensaje del consulado para que estuviéramos lo más pronto posible en el aeropuerto, que nos iban a devolver en un vuelo. Luego nos habló también el consulado colombiano que también había vuelo hoy, pero ya teníamos el español", concluyeron.

