Docentes denuncian amenazas de muerte por dejar tareas en cuarentena

Hay preocupación en el gremio de docentes del Valle del Cauca porque la crisis que ha traído el coronavirus también ha despertado otras dificultades entre sus estudiantes.

Aseguran que muchos no pueden acceder a las clases virtuales, otros no tienen ni siquiera internet y otros no cuentan con elementos tecnológicos.

No obstante, otros docentes afirman que en medio de su labor han sido amenazados, según ellos,

por dejar tareas y talleres en plena cuarentena.

Según Guillermo Gómez Gutiérrez, presidente Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, Sutev, la situación es preocupante entre el gremio.

“Hemos tenido casos, en época de virtualidad, por la supuesta excesiva entrega de trabajos a los estudiantes. Las amenazas han variado y ya tenemos cuatro casos por estos hechos en el departamento”, dijo Gómez.

A esto se suma que han tenido que trabajar horas extra y luchar por cerrar las diferentes brechas tecnológicas y de pobreza que hay entre sus estudiantes.

“Los maestros hacemos malabares a través de Whatsapp, correos electrónicos, cartillas, llamadas, porque muchos no se pueden conectar”, insistió.

“Estamos dedicando más tiempo a enseñar de lo normal, más o menos entre 12 y 14 horas todos los días”, añadió.

Ante estas denuncias, los docentes harán un plantón este 4 de junio frente al edificio de la Gobernación del Valle exigiéndole al Gobierno Nacional mejores alternativas para educar en plena pandemia.

Escuche el informe completo aquí:

