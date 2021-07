¿Dónde está? Siguen buscando a Nataly Alejandra Ángel Sáenz, la colombiana perdida en México

Desesperados se encuentras los familiares de Nataly Alejandra Ánge Sáenz, la colombiana de 32 años que viajó a México en busca de nuevas oportunidades laborales. Según su hermano, Edgar Ángel Sáenz, Nataly se encontraba trabajando en un comercio en Celaya, Guanajuato.

"Mi hermana estaba trabajando en un tema de apuestas, en un mercado de allá como un mercado de aquí, como de abastos", afirmó el hermano de la mujer.

Los familiares de Nataly indicaron que la joven fue vista por última vez saliendo de su casa en inmediaciones de la central y el mercado Hidalgo, y que desde el 18 de junio no saben de su paradero.

"Estábamosos preocupados hasta que una amiga llamó a mi whatsapp a avisarnos que Nataly no llegaba, que no la encontraban y que pues temían lo peor. Además de eso, por ir a buscarla, el domingo 20 fueron amenazadas, que no la buscaran porque sino les pasaba lo mismo.", afirmó el Édgar Ángel Sáenz.

Tras conocerse la desaparición de Nataly, su familia solicitó ayuda con el consulado de Colombia en México, y la entidad los enlazó con la Fiscalía General del Estado para iniciar su investigación.

Gracias a ellos, se pudo conocer una conversación que sostuvo Nataly con una amiga cuando estaba en Colombia, donde la mujer la convidaba a unos trabajos relacionados como damas de compañía en México.

Por ahora los familiares esperan encontrar a Nataly, mientras que en los últimos días hubo una reunión entre el consulado y las autoridades para esclarecer qué está pasando con las personas que se encuentran desaparecidas en el exterior.

Vea el reporte en Noticias Caracol.