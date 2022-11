Dos colombianos en el podio de la vuelta al País Vasco

Henao, de 28 años y dos veces en el podio de la ronda vasca, segundo en 2015 y tercero en 2013, salió a defender el maillot amarillo en la cronometrada de 16 kilómetros que debía decidir la general, pero se encontró con la mejor versión de Contador y con una gran actuación de su compatriota Nairo Quintana.

Publicidad

Finalmente, el ciclista de Rionegro volvió al tercer escalón. A la tercera tampoco fue la vencida para llevarse la "txapela" que se coloca el vencedor sobre su cabeza. "Orgulloso" de su desempeño en la carrera, Henao admitió el triunfo de Contador.

"La subida ha sido muy dura y luego la bajada con lluvia muy peligrosa. Contador también ha arriesgado, esa es su forma de correr, con amor propio. Es un gran corredor y un gran rival", comentó.

Publicidad

Por su parte, Quintana fue segundo en la crono y tercero en la general. El corredor del Movistar cambió de bicicleta y posiblemente perdió unos segundos preciosos, pero que no fueron decisivos para su suerte final en la Vuelta al País Vasco, prueba que conquistó en 2013.

Publicidad

El ganador de la reciente Volta a Catalunya hizo, no obstante, un buen balance de la semana de competición, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades desde el primer día, afectado por un virus y con las bajas en su equipo por enfermedad de los hermanos Gorka y Jon Izagirre.

"Me vi afectado por el virus que perjudicó a unos cuantos, pero es agradable terminar así. Me pude recuperar pronto y creo que cada vez estoy más cerca de la forma que busco para luchar por los objetivos de la temporada", dijo.

Publicidad

Quintana también admitió la fortaleza de Alberto Contador, quien esperó hasta la última jornada para jugarse sus bazas en la contrarreloj.

Publicidad

"He hecho una gran crono, pero no pude ganar. Alberto Contador ha estado muy fuerte. Estuve cerca y he subido al podio. Para mí es un buen balance, aunque la semana se ha hecho dura", concluyó.