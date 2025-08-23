Dos colombianos solicitados en extradición por EEUU por presuntos delitos de narcotráfico.

Por solicitud de una Corte de Florida de Estados Unidos, el CTI de la Fiscalía, se hizo efectiva la captura de Eduardo Martínez Barón en Coveñas, Sucre y del oficial en retiro de la Armada Nacional Julián David Mosquera Dussán en la ciudad de Neiva.

Según la Fiscalía, estas dos personas quienes se encontraban privadas de la libertad desde febrero del año en curso, son señaladas de pertenecer a una banda dedicada al narcotráfico y de enviar cocaína vía marítima con destino los Estados Unidos.

Los dos capturados quienes se encuentran a disposición de la Fiscalía en Colombia, serán extraditados por petición de la justicia norteamericana donde deberán responder por cargos relacionados con el tráfico de drogas.

Estas dos personas que presuntamente integraban una red de narcotraficantes conocida como ‘La Punta’ habían sido judicializadas por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer, entre otros.

De acuerdo con las investigaciones, el teniente en retiro Mosquera Dussán, oriundo del Huila, aprovechaba su cargo en la Armada Nacional para permitir el transporte de alcaloides, mientras que Martínez Barón, era el encargado de sobornar con dinero a integrantes de la fuerza pública con el fin de poder enviar los cargamentos de cocaína hacia el exterior.