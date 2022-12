Dos funcionarios de Presidencia salieron por llevar familiares al SENA, revela Prada

En entrevista con BLU Radio, el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, dijo que a raíz de las supuestas irregularidades que denunció María Andrea Nieto, declarada insubsistente como directora del SENA, dos funcionarios de Presidencia salieron por supuestamente buscar interferir en nombramientos en la entidad.

Publicidad

Prada aseguró que estas personas habían sido llevadas por él a Palacio y que, aprovechado su posición, enviaron hojas de vida de familiares al SENA.

“No me gusta que la gente en Presidencia utilice su posición para obtener privilegios. Había que tener un gesto de trasparencia plena y la gente se desvinculó”, enfatizó el funcionario.

Publicidad

Le puede interesar: Hubo presiones para que no investigara irregularidades en el SENA: María Andrea Nieto.

Publicidad

Por esta misma razón, aclaró el secretario, siete personas fueron desvinculadas de la entidad de la cual fue su director.

De otro lado, Prada aseguró que no se robó un peso durante su administración y aclaró que las denuncias de Nieto hacen referencia a supuestas irregularidades, más no a corrupción.

Publicidad

“No hay una sola acusación de corrupción. Nunca me he robado un peso y ella no me ha acusado de robarme un peso. Ella habló de supuestas irregularidades”, expresó.

Publicidad

Agregó que desde que se enteró de las denuncias puso al tanto al procurador general de las acusaciones en su contra.

Prada manifestó que plantear la ausencia de sostenibilidad de las obras contratadas es fácilmente controvertible con “pruebas y evidencias” que están en cada uno de los contratos.

Publicidad

“Definir que de allí se desprende corrupción es supremamente ambiguo y eso fue lo que le pedí al procurador”, explicó.

Publicidad

Sobre la afirmación de Nieto, quien fue declarada insubsistente por el Gobierno, de que el director jurídico del SENA y el director de sistemas, hicieron “lo imposible” para evitar las investigaciones, Prada enfatizó en que son personas que tiene la idoneidad ética para ejercer el cargo.

“Es absolutamente falso. No tengo ninguna relación con ellos en materia del SENA”, enfatizó.

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.