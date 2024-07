Drones de disidencias violan Derecho Internacional Humanitario: almirante Cubides

El nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, el almirante Francisco Cubides, se pronunció sobre las estrategias para contrarrestar los ataques por parte de los grupos armados ilegales en varias regiones del país. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, aseguró que, por ejemplo, los las armas que usan las disidencias van en contra de los derechos humanos, como los drones.

El comandante Cubides indicó que el uso de estos dispositivos constituye una clara violación del Derecho Internacional Humanitario, así como los derechos humanos de los civiles que se ven afectados por la guerra. Por eso, detalló que se está llevando a cabo un estudio para determinar la mejor tecnología anti drones que permita, no solo la detección, sino también la inhibición de estos dispositivos.

“Dejemos claro que el uso de este tipo de elemento es una clara velación del DIH, en la medida que atacan a las tropas, pero también una clara violación a los derechos humanos de los ciudadanos que están alrededor, debido a que no son equipos exactos y que, obviamente, está atacando a los no combatientes. Eso es muy importante dejarlo claro; es una una forma vil de atacar a los colombianos. En este momento en la fuerzas militares estamos adelantando un estudio de oferentes para determinar el mejor equipo que nos meta, no solamente la detención, sino también en la inhibición de los equipos para evitar la afectación de las tropas", subrayó.

En cuanto a los bombardeos contra las disidencias de Iván Mordisco, aclaró que esta estrategia sigue vigente, pero se utiliza bajo directrices del presidente Gustavo Petro y siguiendo los protocolos establecidos para evitar afectar a las comunidades cercanas al área objetivo y garantizar el respeto a los derechos humanos.

Sobre las acciones de las disidencias en las últimas semanas, destacó la importancia de continuar con operaciones efectivas para combatirla. Justamente, agregó que han tomado "medidas pasivas" al respecto.