Dueño de Avianca advierte que despedirá pilotos si declaran ilegal el paro

El presidente de Avianca, Germán Efromovich, advirtió, en entrevista con Mañanas BLU, que no descarta despedir los pilotos que están en huelga si la justicia declara ilegal el paro, que ya completó 24 horas.



El empresario arremetió contra los miembros del sindicato de Acdac, de los que dijo, buscan beneficio propio y tienen una agenda paralela.



“Declarada ilegal la huelga, Avianca va a despedir a quien no venga a trabajar. Quien no trabajó los días que no trabajó no recibirá un centavo. En Avianca solo se recibe a quien trabaja”, enfatizó.



El presidente de la compañía lamentó que en los últimos 12 años no se haya conseguido “un diálogo racional, civilizado e inteligente” con Acdac y enfatizó en que “Avianca no se rendirá a agendas paralelas”.



“Esta gente no quiere negociar, quiere llamar la atención y justificar su existencia”, añadió.



Efromovich dijo también que la compañía espera que un juez declare ilegal la huelga de pilotos y que llevará este caso hasta las últimas consecuencias.



“Confiamos en la justicia, creemos que la ley lo va a hacer y que el fallo del juez será rápido y eficiente”, agregó.



De otro lado, Efromovich expresó que Avianca mantendrá su posición el tiempo que sea necesario: “Vamos a hacer todo lo necesario para minimizar el impacto y reorganizarnos para que, independiente de esta actitud irresponsable, Avianca realice sus actividades normales”.

El empresario añadió que la compañía no puede equiparar los sueldos de los pilotos colombianos con los de Perú, una de las peticiones que hacen los líderes de la protesta, porque la situación económica de cada país es diferente.



De otro lado, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, dijo que hay términos legales y que a un sindicato que se le declare la ilegalidad de una huelga corre el riesgo de perder hasta su personería jurídica.



