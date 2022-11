Duque defiende extensión de aislamiento: “no son medidas caprichosas”

El presidente Iván Duque respondió en su programa de las 6:00 de la tarde a las críticas al decreto de aislamiento preventivo obligatorio que lo calificaron de confuso e impreciso. El presidente indicó que esta medida no es un concepto caprichoso, sino que fue elaborado con importantes expertos epidemiológicos para proteger la vida de los colombianos al mismo tiempo que se recupera la actividad económica.

En los primeros 30 minutos del programa, el presidente dijo que el comportamiento del virus en el país “permite tener optimismo más no triunfalismo”, cuando se comparan las tasas de contagios y mortalidad con las de otros países del mundo.

“No son medidas caprichosas, no son medidas pensando con intereses políticos, no son medidas pensando en oportunismos, son medidas pensando en Colombia, donde todos somos partes de un equipo y aquí no hay triunfos individuales, lo que hagamos bien es un triunfo de todos”, dijo el presidente.

Resaltando que son los mandatarios locales los que definen la gradualidad de la apertura, el presidente dijo que el 79% de los casos se encuentran concentrados en 10 municipios del país y el 66% de las muertes se encuentran concentradas en 5 municipios, por lo cual, en los lugares con mayores casos se deben dar pasos de apertura productiva con mayor lentitud.

