Duque está “acorralado” por el partido de Gobierno: Rodrigo Londoño

El presidente de la Farc, Rodrigo Londoño, aseguró en Mañanas BLU que, frente a los problemas en la implementación del acuerdo de paz, la administración de Iván Duque está acorralada por el propio partido de Gobierno.

“(El) presidente está acorralado por un partido político que siempre ha sido enemigo de los acuerdos y que no desaprovecha oportunidad para tratar de minar y sabotear lo que se acordó ahí”, declaró 'Timochenko'.

Violencia contra exguerrilleros

Londoño aseguró, además, que la violencia contra exguerrilleros está rebosando la copa. El pronunciamiento se produce luego del asesinato del excombatiente Jhon Fredy Vargas Rojas en Pitalito, Huila.

“Sumamente conmovidos por todo esto, ya es el número 177. Una situación bastante compleja para mí como signatario de un acuerdo con el Estado colombiano, donde en una de sus partes está la seguridad, no solo nuestra, sino la de los dirigentes sociales”, dijo Londoño.

“Estos hechos van ya rebosando la copa y es necesario que la sociedad colombiana y la comunidad internacional comiencen a ejercer presión sobre un Estado que se está haciendo el loco con lo acordado”, agregó.

Cambio de nombre del partido Farc

De acuerdo con el exjefe guerrillero, volverá a proponer el cambio de nombre de la colectividad.

“Desde el congreso constitutivo yo planteé la necesidad de cambiarnos el nombre. Las reglas de la democracia son esas, allí la iniciativa que planteé no fue aceptada por la mayoría. Ahora volvemos a proponerlo, esperamos ganar. Si se pierde, tocará seguir ahí porque esa es la democracia”, indicó.

“Mucha gente en las regiones me ha planteado, camarada fue un desacierto haber seguido con el nombre. Pero es un debate, yo no puedo definir y no defino aquí con una orden”, agregó.

Escuche la entrevista de Rodrigo Londoño en Mañanas BLU:

