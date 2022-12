Duque visitó heridos por explosión de vehículo en Rosas, Cauca

Frente a la explosión de un vehículo en Rosas, Cauca, que cobró la vida de siete personas, el presidente Iván Duque manifestó que actuará con prudencia y rapidez e n el caso para determinar el propósito de la gran carga de explosivos.

Al final de la Conversación Nacional de Popayán, Cauca, el mandatario respondió a los ciudadanos que le manifestaron que están “mamados” de la inseguridad en el departamento.

Expresó su solidaridad a las familias de las personas que murieron tras la explosión de este vehículo y dijo que se tiene que actuar con prudencia, pues no es confirmado que se trate de un atentado.

Luego se dirigió hacia el Hospital San José en Popayán para visitar a algunos de los heridos de gravedad tras la explosión.

“Sentimos un profundo dolor por este incidente que cobró varias vidas acá en el departamento. En esto hay que obrar con prudencia y con velocidad, ¿qué quiere decir con prudencia? No entrar a decir “es que fue carro bomba, es que fue que se explotó”, no. Hay que aclarar eso para que no haya espacio a la especulación. Pero solidaridad con las víctimas”, dijo el presidente.

Indicó que espera tener con ayuda del CTI una reconstrucción de los hechos en las próximas horas, para determinar si el propósito de la carga explosiva era minería ilegal o un atentado.

