En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Rescataron a un hombre que había sido secuestrado con fines extorsivos en Bello, Antioquia

Rescataron a un hombre que había sido secuestrado con fines extorsivos en Bello, Antioquia

En la acción, además, fueron capturados tres hombres responsables de esta actividad ilegal.

Publicidad

Publicidad

Publicidad