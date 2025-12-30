Rescataron a un hombre que había sido secuestrado con fines extorsivos en Bello, Antioquia

Autoridades rescataron a un hombre que había sido secuestrado con fines extorsivos en zona rural de Bello, antigua vía a Guarne, a la altura de la vereda Manantiales. En la acción, además, fueron capturados tres hombres.

La intervención se dio durante labores de patrullaje en el sector, donde los uniformados notaron dos vehículos detenidos en la vía pública, uno de servicio público y otro particular, ambos encendidos y con las puertas abiertas, situación que encendió las alertas de las autoridades.

Al verificar lo ocurrido, los policías encontraron al conductor de uno de los automotores, quien relató que había sido abordado por varios hombres armados, despojado de su vehículo y posteriormente trasladado en otro carro, mientras sus captores contactaban a un familiar para exigir 30 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida.

Con la información entregada por la víctima y la rápida reacción de las patrullas, la Policía logró rescatar al hombre sano y salvo, según relató el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle Aburrá.



#Video Autoridades rescataron a un hombre que había sido secuestrado con fines extorsivos en zona rural de @AlcaldiadeBello, antigua vía a #Guarne, a la altura de la vereda Manantiales. En la acción, además, fueron capturados tres hombres. #MañanasBlu @PoliciaMedellin pic.twitter.com/i14e0ThXVI — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 30, 2025

“Con base en esta información, se activó de manera inmediata el componente operativo, lo que permitió cerrar el área, ubicar a los responsables y materializar la captura de tres hombres cuyas edades oscilan entre los 20 y los 33 años, por los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado”, aseveró el general Castaño.

En el procedimiento también fueron incautados cuatro teléfonos celulares y se inmovilizó un vehículo utilizado para cometer el delito.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá el proceso judicial correspondiente. Las autoridades confirmaron además que el vehículo particular fue recuperado y devuelto a su propietario.

La Policía reiteró el pedido a la comunidad de reportar de inmediato cualquier situación sospechosa, recordando además que la denuncia oportuna es clave para prevenir y combatir el delito.