Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En Antioquia 100 presos serán trasladados desde estaciones de Policía a centros carcelarios del país

En Antioquia 100 presos serán trasladados desde estaciones de Policía a centros carcelarios del país

Es un trabajo articulado entre la Gobernación de Antioquia con el INPEC para descongestionar los centros de reclusión transitoria.

