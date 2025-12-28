En Antioquia 100 presos serán trasladados desde estaciones de Policía a centros carcelarios del país

La Gobernación de Antioquia firmó un convenio con el Inpec para trasladar 100 personas privadas de la libertad desde estaciones de Policía y unidades militares hacia establecimientos carcelarios. La medida busca descongestionar los Centros de Detención Transitoria y liberar pie de fuerza, cumpliendo la sentencia SU-122 de 2022 de la Corte Constitucional.

60 de los sindicados provienen de estaciones del Departamento de Policía Antioquia, 37 más saldrán desde el Urabá antioqueño y los últimos tres se encuentran en las instalaciones de la Brigada XVII del Ejército Nacional. Para el primer semestre del año 2026 se espera que sean reubicados 80 internos bajo este mismo esquema.



Hay avances en Medellín

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Medellín, la apuesta para lograr el descongestionamiento en los centros de detención transitorios y las unidades militares, se viene trabajando en la construcción de una mega cárcel para darle solución a esta problemática.

"Hay que destacar la gestión de la mano del Inpec para ir descongestionando varias de las estaciones. El Inpec viene recibiendo unos sindicados que estaban en las estaciones de Policía de Medellín, mientras que avanza la construcción de la cárcel. El día de ayer, yo personalmente estuve visitando la cárcel, va, conforme al cronograma, un 6 % de ejecución de la cárcel", precisó el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía.

A pesar de los avances en infraestructura local, la administración municipal fue enfática en que la nueva cárcel no será suficiente por sí sola para resolver el problema de fondo, requiriendo un mayor apoyo para lograr un verdadero deshacinamiento y un cambio en el sistema penitenciario del país.

