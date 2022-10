Durante el día se movilizarán más de 700 mil vehículos a nivel nacional

El general Carlos Ramiro Mena, director de la Policía de Tránsito y Transporte, aseguró que no se presenta ningún problema en ninguna vía del país y manifestó que se espera que se movilicen 700 mil vehículos a nivel nacional.

“Tenemos todas las vías nacionales habilitadas para el tránsito vehicular, ayer tuvimos una dificultad en la vía que conduce desde Popayán hacia el Huila pero ya tenemos paso restringido a un carril, se está trabajando para que se habilite completamente”, señaló Mena.

También aseguró que cerca de 20 mil policías están custodiando todas las carreteras del país para garantizar la seguridad de los viajeros.

Mientras tanto, la Cancillería reveló una serie de recomendaciones si piensa salir del país en esta época:

-Cada país es autónomo en los requisitos de ingreso que establece para visitantes. Hay algunos que por ejemplo exigen que los pasaportes tengan determinados meses de vigencia o cierto número de páginas libres. Pueden exigir copia de la reserva del hotel o que tenga dinero que demuestre que va a poder solventar sus gastos. Averigüe los requisitos de ingreso con las autoridades migratorias del país al que va a viajar o directamente con la embajada de su sitio de destino.

-Verifique los requisitos sanitarios que le pueden exigir en el país de destino. Hay algunos que exigen determinadas vacunas y otros que incluso piden que éstas hayan sido aplicadas 10 días antes de la fecha de viaje.

-Es muy importante cumplir con las normas migratorias del país al que va a llegar. Si va con visa de turista sus actividades deben ser estrictamente turísticas. Debe respetar el tiempo de permanencia que le aprueben y en general todas leyes dispuestas. El no ser ciudadano de un país no lo exime de cumplir sus normas.

-Tenga en cuenta que tener una visa, o que el país al que vaya no exija visa, no garantiza la autorización de ingreso de las autoridades migratorias. Estas hacen entrevistas en los filtros a los viajeros y deciden autorizar o negar un ingreso. Por eso es importante la veracidad de toda la información que suministre al llegar a su destino.

-Si leyendo este artículo se da cuenta de que debe cambiar urgente de pasaporte recuerde que en Bogotá lo entregan 24 horas después de iniciado el trámite y en ciudades distintas a la capital del país 48 horas después. Si tramita su pasaporte en Bogotá el 24 de diciembre se lo entregarán hasta el 26 (porque el 25 es festivo). Revise con tiempo los horarios de atención de las gobernaciones donde se tramita el pasaporte en sitios distintos a Bogotá.

-Tenga en cuenta que el CIAC de la Cancillería (Centro Integral de Atención al Ciudadano) funciona los 365 días del año las 24 horas para atenderlo en caso de cualquier emergencia. Si necesita contactar al CIAC puede hacerlo a través del (57-1) 382 6999 o a través de los botones de video llamada o chat en línea de la página www.cancilleria.gov.co

-Antes de iniciar su viaje, consulte cuál es el consulado más cercano a su sitio de destino. Lleve a mano la dirección, al igual que los teléfonos y la dirección de correo electrónico del mismo, por si necesita reportar cualquier eventualidad.

Durante el viaje…

-Si llevó la cédula (para mostrarla en la aerolínea) le recomendamos que la guarde. Recuerde que en el exterior su documento de identificación es el pasaporte, el cual debe proteger y mantener en un sitio seguro para evitar que se le pierda o se lo roben. Tenga en cuenta que tramitar un pasaporte ordinario en el exterior puede tardar entre 5 a 8 días hábiles.

Si viaja por vía aérea, es recomendable iniciar el proceso de chequeo en la aerolínea con suficiente tiempo de anticipación a la salida del vuelo, para de esta manera poder acceder oportunamente a la zona de migración. Por favor no espere a que su avión esté a punto de despegar para pasar por los filtros de Migración Colombia.

Si tiene o ha tenido inconvenientes judiciales, deberá solicitar las certificaciones de paz y salvo respectivas ante las autoridades competentes.

Lo viajeros que tengan doble nacionalidad, y una de ellas sea colombiana, deberán identificarse para todos los procesos migratorios, con su documentación colombiana vigente, tal como lo señala la Ley 43 de 1993.

Si viaja con niños tenga presente…

-Debe llevar una copia del registro civil de cada niño con el que viaje. Si su hijo es mayor de siete años la tarjeta de identidad no es suficiente. Para salir del país debe tener copia del registro, pues solo a través de este se puede verificar la relación de los padres con el menor.

-En caso de que el niño viaje solo con uno de sus padres, debe llevar autenticado el permiso de salida firmado por el padre que no lo acompaña; en éste debe quedar claro el sitio de destino, la fecha de salida, el nombre completo del adulto acompañante y la fecha de regreso. (Esas fechas no pueden ser tachadas y deben corresponder a la fecha de salida del país). En caso de que el permiso sea modificado después de la autenticación pueden impedirle la salida del país.

-Si el niño viaja solo, deberá presentar el permiso firmado por ambos padres.

-El formato “Autorización de Permiso de Salida del País para Menores de Edad” se puede consultar y descargar del portal web: www.migracioncolombia.gov.co

-En caso de que uno de los padres tenga la patria potestad del menor, debe llevar una carta del ICBF o de una comisaria de familia que así lo certifique.

-Si a través de escrituras uno de los padres ha dado permiso de salida permanente para su hijo, debe tener en cuenta que los oficiales de Migración están en la obligación de verificar que éstas no hayan registrado modificaciones en los últimos meses. Por eso, para los permisos de salida del país de niños, niñas y adolescentes, otorgados mediante escritura pública ante una notaría en Colombia o del extranjero, o ante Consulado de Colombia en el exterior se requiere una constancia de vigencia que indique que el instrumento y su contenido no han sido revocados por los otorgantes. Las constancias deben ser expedidas por la misma notaría o consulado que expidió la escritura pública y con una vigencia que no supere 30 días hábiles anteriores a la fecha del viaje.

-Cuando el permiso se tramita en una notaría (o la entidad que haga sus veces en otro país), para que tenga reconocimiento en Colombia, debe tener en cuenta, la sentencia C-412 de 2001, la cual establece que se tendrá en cuenta la legalización, conforme lo establezca el legislador colombiano, de documentos que provengan de los países que no hayan ratificado la Convención de La Haya sobre la eliminación del requisito de la legalización de documentos públicos extranjeros; los documentos que provengan de países que hayan ratificado este convenio, deberán estar apostillados (certificar la autenticidad de la firma).

-En caso de extravío de un menor en el extranjero, busque a la autoridad más cercana, llame a los teléfonos de emergencia del país donde se encuentra, y avise al Consulado de Colombia más cercano. Comuníquese además con la Cancillería a través de la página www.cancilleria.gov.co las 24 horas del día.

-Si pierde sus documentos…

-Lo primero que debe hacer es informarles a las autoridades locales sobre el extravío de sus documentos y hacer los trámites o denuncias que estas le indiquen. Ellos le deberán expedir un certificado de la pérdida. Inmediatamente debe comunicarse con el consulado colombiano más cercano o con el CIAC de la Cancillería para solicitar la ayuda correspondiente con el fin de tramitar un nuevo pasaporte.

-Tenga presente en todo caso que la expedición del pasaporte ordinario en el exterior toma entre 5 y 8 días hábiles. En caso de que también haya perdido su cédula de ciudadanía, el trámite para el pasaporte ordinario tardará un poco más, pues primero deberá gestionar la expedición de un duplicado de su cédula para ahí sí iniciar el trámite de una nueva libreta de viaje.

Viaje seguro

-Es recomendable gestionar un seguro médico o de vida antes de salir del país; puede que no lo necesite, pero en caso de una emergencia estará protegido.

-Hay empresas que le ofrecen seguros de viaje a quienes paguen sus tiquetes con tarjeta de crédito; verifique antes de viajar si está cubierto de alguna manera a través de su entidad financiera y lleve a mano los teléfonos a los que debe comunicarse en caso de una eventualidad. Algunas empresas de medicina prepagada prestan servicios incluso fuera del país siempre y cuando haya recurrido a un plan extensivo, así que antes de viajar póngase en contacto con su asesor para estar seguro.

-Uno nunca planea un viaje pensando que la muerte puede estar de por medio, pero es importante tener en cuenta que esta es una realidad y que la repatriación depende de los seguros que las personas hayan tramitado. Tenga en cuenta que los Consulados no cuentan con una partida presupuestal para repatriación de cuerpos; a través de éstos podrá obtener asistencia consular, expedición de documentos y la asesoría que necesite.

Otras recomendaciones

-Nunca transporte objetos o maletas de terceras personas. Menos si tiene que cruzar las fronteras o transitar en aeropuertos. Tenga en cuenta que las bandas de narcotraficantes están tras la pista de incautos de los cuales buscan aprovecharse.

-Siempre lleve consigo los teléfonos de familiares y amigos para comunicarse si lo necesita. También infórmeles cuáles son los lugares que planea visitar.

-En caso de detención, solicite inmediatamente a las autoridades locales que se comuniquen con el Consulado colombiano más cercano.