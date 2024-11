Duro rifirrafe en Mañanas Blu entre alcalde de San Vicente de Chucurí y director de UNGRD

Toda una polémica se ha generado por cuenta del cruce de declaraciones entre el alcalde deSan Vicente de Chucurí , Óscar Sanmiguel y Carlos Carillo, director de la UNGRD , en Mañanas Blu.

Por su parte, el alcalde del municipio, asegura que no han recibido ayudas por parte del Gobierno nacional, mientras que Carrillo respondió que el mandatario no ha querido responder e incluso ha sido grosero cuando se han contactado con él.

Desde hace varios días, el alcalde ha reclamado que pese a la difícil situación que vive el municipio por las inundaciones por cuenta de las lluvias, el Gobierno no ha hecho presencia.

"No hay excusa para no venir y no hacer presencia. Esto es una realidad, no me lo estoy inventando yo", dijo.

A la conversación se unió Carlos Carillo, director de la UNGRD, quien respondió al alcalde que ha sido complicada la entrega de ayudas humanitarias.

"Yo solicité un vuelo de apoyo para poder llegar a San Vicente del Chucurí y estuve una hora y media sobrevolando el municipio y no pude aterrizar por cuestiones climáticas", destacó.

Y agregó, "el alcalde quería que yo dejara plantados a treinta alcaldes que me estaban esperando en Bucaramanga para cumplirle el capricho de que yo llegara personalmente a San Vicente del Chucurí".

Durante el debate, se revelaron tensiones entre la gobernación y la administración municipal, destacando que los recursos prometidos aún no han llegado.

Ambos funcionarios coincidieron en que la política no debería entorpecer la ayuda humanitaria, aunque Sanmiguel cuestionó la falta de comunicación contra la que ha luchado en solitario.

"No lo estoy atacando" declaró, refiriéndose al doctor Carrillo, "simplemente estoy pidiendo ayuda para una población que realmente la necesita. Hemos pasado más de una semana batallando con recursos limitados y lo peor de todo, sin que la ayuda haya llegado", finalizó.

Escuche aquí las entrevistas: