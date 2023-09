Eclipse solar: estas son las ciudades en las que mejor se podrá ver en Colombia

En los próximos días, se podrá presenciar uno de los fenómenos más anticipados del año, el eclipse solar . Este evento astronómico extraordinario ocurre cuando la luna se posiciona entre el sol y la tierra, creando un espectáculo celestial que ha cautivado a la humanidad a lo largo de la historia.

Sin embargo, es esencial recordar que observar un eclipse solar sin la protección adecuada puede ser perjudicial para la vista. Por lo tanto, es crucial tomar precauciones y utilizar gafas especiales diseñadas para la observación segura de eclipses solares. Antes de la fecha del eclipse, asegúrese de obtener estas gafas y consulte con expertos sobre cómo disfrutar del fenómeno de manera segura.

El eclipse solar está programado para el próximo 14 de octubre y comenzará parcialmente a las 11:45 de la mañana. Para presenciarlo de manera óptima, se recomienda estar listo a las 1:30 de la tarde, momento en el cual el eclipse alcanzará su punto máximo de visibilidad. Aunque el eclipse será visible en la mayoría de las ciudades de Colombia, algunas regiones tendrán una vista más clara y espectacular que otras.

Si está planeando observar este impresionante evento astronómico, aquí están las ciudades colombianas donde la experiencia será especialmente notable: Caquetá, Guaviare, Meta, Tolima, Huila, Vaupés, Chocó y Valle del Cauca. Estos departamentos ofrecerán algunas de las mejores vistas del eclipse solar gracias a sus condiciones geográficas y climáticas favorables.

Ciudades en las que mejor se podrá ver el eclipse solar



Nuquí

San Vicente del Caguán

Mitú

Campoalegre

Hobo

Tuluá

Neiva

Gigante

Cartago

Buenaventura

Buga

Paicol

Cali

Palmira

Aunque Bogotá no aparece en la lista, esto no quiere decir que no se pueda observar. En la capital de Colombia, el eclipse se podrá visualizar en un 90 %. Por otro lado, en Santander, Boyacá y Antioquia solo un 80 %. Mientras que en el Caribe un 70 %.

Es importante que las personas que quieran observar este evento sigan las recomendaciones que han brindado desde la Secretaría de Salud. Entre las que está no ver directamente con los ojos el eclipse. Lo adecuado es observarlo con filtros solares certificados.

