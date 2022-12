Economía ilegal, violencia y atraso: análisis de la crisis en Chocó

No deja de ser alarmante la situación en el departamento del Chocó. En diálogo con BLU Radio estuvo monseñor Rubén Darío Jaramillo, uno de los prelados que envió una carta al Gobierno para instar a una solución a la problemática que vive ese territorio.

“Estamos más que preocupados por una presencia de este conflicto entre el ELN, las autodefensas, ante todo nos preocupa que haya unas dificultades históricas de falta de condiciones de vida digna. A lo largo de tantos ríos hay miles de comunidades que están confinadas al margen de educación y salud, queremos expresar que llegó la hora del Pacífico”, dijo el obispo.

“Lo que queremos es que se estudie, pero se investigue porque la causa de todos los males es el gran problema del narcotráfico en el Pacífico colombiano, las peleas son por la salida del narcotráfico hacia el Pacífico, que se mire la raíz del problema grande que tenemos”, agregó.

Por su parte, el director de Verdad Abierta, Juan Diego Restrepo, anotó que se debe ver más allá del narcotráfico y la minería ilegal para explicar las dificultades por las que atraviesa el Chocó.

“Su riqueza y biodiversidad ha sido motor de interés no solo de grupos criminales, también de grandes inversionistas que han querido entrar allí a buscar oro y también madera. Hay que mirar de manera más integral y esa ha sido nuestra propuesta, reducir todo al narcotráfico simplifica la complejidad del problema (…) toda esa criminalidad se concentra en dos grupos: Autodefensas Gaitanistas y el ELN con uno de sus bloques que es el más apático a las conversaciones con el Gobierno”, aseguró.

El líder y secretario de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, Leyner Palacios, quien ha sido blanco de amenazas, dijo que

además de la presencia militar, se necesita una fuerte oferta institucional.

“Hemos insistido al gobierno de Duque en el sentido de la implementación del acuerdo, cómo es posible que en Bojayá no haya médico, estemos sin energía eléctrica, docentes, así cómo una población no va a ser objeto de la ilegalidad cuando no hemos sido capaces de llegar con oferta institucional. La violencia nos está generando mucho dolor”, expresó.

