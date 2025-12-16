Así funcionará Bogotá Despierta esta Navidad del 2025: estos son los horarios ampliados

En una jornada marcada por el inicio de la temporada navideña, el 16 de diciembre de 2025 se realizó el lanzamiento oficial de Bogotá Despierta 2025 en el Centro Comercial Titán Plaza, una estrategia orientada a dinamizar el comercio y facilitar las compras de los bogotanos durante la recta final del año.

La iniciativa se extenderá hasta el 23 de diciembre y contempla horarios ampliados en centros comerciales, así como la participación de 11 Plazas Distritales de Mercado, con el objetivo de ampliar la oferta comercial y brindar más alternativas tanto a comerciantes como a ciudadanos.

Durante el lanzamiento, Juan Esteban Urrego, director general de Fenalco Bogotá, destacó el buen comportamiento del comercio en lo corrido de la temporada y la expectativa frente a la etapa final de diciembre. “Venimos con una Navidad muy pujante, desde el Black Friday las ventas han sido muy buenas y ahora entramos en la recta final, donde esperamos que los comerciantes cumplan y superen sus presupuestos”, señaló.

Navidad en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Urrego también resaltó que Bogotá Despierta representa una oportunidad tanto para los comerciantes que concentran sus ventas en horarios no convencionales, como para los ciudadanos que buscan realizar sus compras en momentos menos congestionados, especialmente en medio de las dificultades de movilidad que enfrenta la ciudad por las obras en curso.



En la misma línea se pronunció Yazmín Lombana, gerente del Centro Comercial Titán Plaza, quien destacó el impacto positivo que tiene la iniciativa en la economía local y en la experiencia de compra de los ciudadanos: “Todos los centros comerciales tendremos horarios ampliados. Estaremos hasta la medianoche, es una gran oportunidad para que aprovechen todos los descuentos que tienen las marcas”.

Lombana añadió que la ampliación de horarios dinamiza las ventas, contribuye a una temporada navideña exitosa y permite que los bogotanos realicen sus compras de manera más tranquila en los centros comerciales.

La estrategia Bogotá Despierta fortalece el comercio en una de las temporadas de mayor venta del año y facilita a los bogotanos realizar sus compras navideñas en horarios ampliados y menos congestionados, siendo una alternativa clave en medio de los problemas de movilidad que enfrenta la ciudad por las múltiples obras en curso.