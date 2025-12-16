En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN
Buenos Aires, Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Así funcionará Bogotá Despierta esta Navidad del 2025: estos son los horarios ampliados

Así funcionará Bogotá Despierta esta Navidad del 2025: estos son los horarios ampliados

Del 16 al 23 de diciembre, la iniciativa busca facilitar las compras de fin de año en horarios menos congestionados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad