Ecoparque de La Mesa rompe el silencio tras muerte del niño José Alejandro Cárdenas en una tarabita

El ecoparque Canaán, ubicado en la población cundinamarquesa de La Mesa, Cundinamarca , se pronunció a través de un comunicado sobre la muerte del niño José Alejandro Cárdenas Romero, de 10 años, quien falleció durante el fin de semana cuando realizaba una actividad de deporte de aventuras conocida como Canopy, conocida en Colombia como 'tarabita'.

"Al ocurrir el hecho de manera inmediata se activaron todos los protocolos de emergencia y seguridad del parque, posteriormente el menor fue trasladado al Hospital Pedro León Álvarez, en La Mesa Cundinamarca", aseguró el ecoparque en la comunicación.

Publicidad

"En nombre de todos los funcionarios de Ecoparque Canaán hacemos extensivas las condolencias a sus familiares en este difícil momento" , añadió la comunicación

De acuerdo con Edwin Cárdenas, padre del niño, nadie le comunicó que el menor iba a ser lanzado en la atracción de manera individual.

"Él hizo unas actividades y la única que le faltaba era hacer el vuelo, pero a mí nadie me dijo que lo iban a mandar solito", comentó Cárdenas a Noticias Caracol .

Según denunció el padre de José Alejandro, "en el parque no había nada, un doctor, una enfermera, paramédicos, nadie" y "no hubo ayuda".

Publicidad

"Nos dijeron que no había peligro, que eso lo hacía desde el más pequeño hasta el más grande. Me quedé abajo esperándolo a que llegara, pero él se lanzó y no llegó", añadió el afligido padre.

Publicidad

De acuerdo con el relato de Edwin, "la gente no tenía como preparación, no sabía que hacer, cómo bajarlo. Él quedó ahí, suspendido".

Por otra parte, el alcalde de La Mesa, Humberto Segura, indicó que el hecho es "materia de investigación por parte de las autoridades". Además, detalló que el establecimiento ha sido "sellado por el incumplimiento de algunas normas".

Versión del alcalde

Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, conversó con el alcalde de La Mesa, Humberto Segura, quien lamentó el hecho y le envió un mensaje de apoyo a la familia del menor. Según explicó, el niño no cayó al vacío, sino que quedó colgando tras haber frenado en seco en medio del viaje. Luego, se enredó con las cuerdas y terminó asfixiado.

Publicidad

Además, señaló que, una vez ocurre el accidente, el personal del parque corrió hacia donde estaba el menor para intentar zafarlo del enredo. Luego fue trasladado al hospital de La Mesa, pues el parque no contaba con alguien que le pudiera brindar los primer auxilios.

El alcalde Segura aún no tiene una explicación sobre las razones que produjeron el freno del niño en el medio del viaje, lo cual es motivo de investigación por las autoridades.

Publicidad