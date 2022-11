Ecuador excluye a 160 productos de Colombia del pago de aranceles

impone desde enero como salvaguardias cambiarias ante las devaluaciones monetarias en esos países.

Entre las "subpartidas" que quedaron fuera del pago de aranceles figuran atún, aceites, harina, medicamentos de uso veterinario, pegamentos, artículos para las industrias textil y de cuero, papel y herramientas manuales, según una resolución del Comité de Comercio Exterior adoptada hace una semana y divulgada recién.

Colombia y Perú expresaron su rechazo a la aplicación de las salvaguardias cambiarias ecuatorianas desde el 5 de enero, ante lo cual Quito se ha mostrado dispuesto a reducir de 21% a 17,4% el arancel para las importaciones colombianas. Bogotá demanda que sea de 7%, sin que aún haya un acuerdo.

En el caso de las compras de productos peruanos, el gobierno de Ecuador cedió a excluir a materias primas del impuesto de 7%, a lo que podrían sumarse bienes de capital que interesen a Lima.

Hace una semana, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, defendió el derecho que tiene su país para imponer aranceles.

"Estamos en contacto para flexibilizar las medidas, consensuar, pero tiene el Ecuador todo el derecho para proteger su economía como lo está haciendo Colombia y Perú con la depreciación de sus respectivas monedas", dijo entonces.

Quito impuso las salvaguardias cambiarias, con el carácter de emergente y temporal, debido a que no tiene política monetaria luego de que la economía nacional fuera dolarizada en marzo de 2000, mientras que las devaluaciones de sus socios comerciales afectan las condiciones de competencia.

"Si me deprecian las monedas (...) tengo que tomar medidas para que no colapse la economía", declaró Correa, anotando: "que no nos deprecien el peso (colombiano) y el sol (peruano), y no tenemos que tomar salvaguardias".

Las dos naciones vecinas son los principales socios comerciales de Ecuador dentro de la Comunidad Andina (CAN), que incluye a Bolivia, y del mundo detrás de Estados Unidos.

Entre enero y noviembre de 2014, Ecuador exportó 862,8 millones de dólares a Colombia y 1.480,4 millones a Perú, e importó 1.996,2 millones y 926,9 millones, respectivamente, según el Banco Central ecuatoriano.

AFP.