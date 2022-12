Ecuador sigue buscando sobrevivientes en calles que huelen a muerte

Impacientes y cansados pero aún con esperanza, familiares de desaparecidos seguían acompañando las tareas de rescate en lo que el presidente Rafael Correa calificó de "la peor tragedia en 67 años".



En el balneario turístico de Pedernales (oeste), epicentro del sismo de 7,8 grados del sábado a las 18H58 que dejó también más de 2.000 heridos en la costa ecuatoriana y ciudades destruidas, la esperanza no se pierde a pesar de que el número de víctimas -escalofriante desde el inicio- no deja de aumentar.



Frente a la montaña de escombros de lo que era el hotel Royal, un complejo de cinco pisos con piscina, Laura Taco seguía con la mirada fija en los trabajos de los bomberos esperando milagrosas noticias de su sobrina y su cuñada.



"No se han comunicado y tenemos la seguridad de que ellos están aquí porque el auto está atrás, en el parqueadero" de lo que fue el hotel Royal, dijo caída la noche del lunes.



Las historias de rescates exitosos 48 horas después del sismo y el trabajo sin descanso de bomberos, policías, militares y perros amaestrados, con personal de otros países, mantienen viva la esperanza de quienes buscan a sus seres queridos.



Este lunes "en horas de la tarde en la ciudad de Portoviejo una persona fue rescatada con vida bajo los escombros donde funcionaba el Hotel 'El Gato', esto se logró gracias al trabajo conjunto de rescatistas de Cuenca (sur andino de Ecuador) y Bogotá", señaló el ministerio Coordinador de Seguridad.



En esa ciudad también del estado de Manabí (oeste, de lejos el más afectado), el centro devastado, con edificios desplomados y calles rajadas con postes de luz sobre el asfalto, quedó completamente desalojado, con gran presencia de las fuerzas de seguridad para prevenir saqueos.