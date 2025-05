Educadores en Caldas, en paro por la crisis del nuevo sistema de salud

Los maestros de Caldas entraron en un nuevo paro departamental de tres días, en protesta por la situación que afrontan con el régimen especial de salud que cobija a los empleados del magisterio.

Iván Andrés Rodríguez, presidente del Sindicato de los Educadores de Caldas (Educal), informó que el cese de actividades comenzó ayer, 26 de mayo, y continúa hoy, 27, y mañana, 28. El directivo detalló que el objetivo de estas jornadas es alzar su voz de protesta contra el Gobierno nacional, que modificó el sistema de salud del magisterio desde el 1 de mayo del año pasado, con el fin de superar las fallas que se presentaron con la empresa Cosmitet, pero que terminó evidenciando falencias aún más graves en atención médica y entrega de medicamentos.

Rodríguez relató que, desde que comenzó este nuevo sistema de salud, en Caldas han operado cinco empresas diferentes para la entrega de medicamentos, las cuales “han entrado y salido porque, al no poder prestar el servicio eficientemente, se retiran; y la mayoría, por no decir todas, dejan entregas pendientes. Además, el Fomag asegura que ya pagó todos los medicamentos, pero estos no les llegan a los maestros ni a sus familias”.

El líder sindical aseguró que, actualmente, solo hay dos dispensarios de medicamentos, y estos no entregan las fórmulas completas a los afiliados. Señaló que los descuentos en los salarios de los maestros por concepto de salud “van desde un millón 200 mil pesos hasta un millón 800 mil pesos”, pero que, cuando un empleado del magisterio solicita un medicamento básico —que cuesta menos de 10 mil pesos—, este no se le entrega.

Otro punto que expuso el presidente de Educal está relacionado con la suspensión de servicios por parte de varios centros hospitalarios en Caldas a los empleados del magisterio.

“La Fiduprevisora no le está pagando a las entidades que prestan los servicios. A raíz de esto, el Hospital Infantil, Santa Sofía y hasta la Clínica de Salud Mental San Juan de Dios suspendieron la atención al magisterio. Esto sin contar los centros de atención primaria en los municipios, donde las altas deudas también obligaron a suspender los servicios”, afirmó Rodríguez.

Desde Educal aseguraron que durante los tres días del paro instalarán una mesa de alto nivel para convocar al alcalde de Manizales, al gobernador de Caldas, a los entes de control, la Defensoría del Pueblo y a directivos del Fomag y la Fiduprevisora, con el fin de encontrar soluciones a la crisis.

El sindicato de maestros del departamento de Caldas también convocó a los sindicatos de Risaralda y Quindío para realizar un paro el próximo 10 de junio, con el objetivo de tomarse las instalaciones de la Fiduprevisora y el Fomag. La intención es sumar a las juntas directivas de los sindicatos de otras regiones del país para generar una mayor presión y lanzar un “clamor por la salud y la vida de los docentes y sus familias”.