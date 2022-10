Edy Fonseca, la vigilante humillada y despedida de su trabajo que sacude las redes

Edy Fonseca contó en Mañanas BLU las inhumanas condiciones en que permaneció encerrada a las malas, durante un mes, en un edificio ubicado en el exclusivo sector de Los Rosales, en el norte de Bogotá, por orden de Óscar Osorio, presidente del consejo de la unidad residencial, y la administradora.

De acuerdo con la trabajadora, la pesadilla inició al recibir turno el 24 de marzo, pues fue forzada a quedarse en el edificio, un mes, trabajando, de domingo a domingo .

“Ellos me decían que el edificio estaba en mis manos, que por lo del coronavirus no podía salir”, sostuvo.

De acuerdo con la denunciante, a otros dos vigilantes les cancelaron los contratos y la única compensación adicional que tenía era una bonificación de $ 15.000 diarios para alimentación.

Lo más grave, es que la señora es paciente diabética y por prescripción médica debía comer seis veces al día. De manera indignante, fue obligada a dormir en un sofá.

Adicionalmente a sus labores de vigilancia, según su relato, era obligada a hacer el aseo general del edificio, incluido el parqueadero y debía sacar la basura. Las condiciones a las que fue sometida, según dijo, terminaron por pasarle factura a su salud y cayó enferma.

“Yo les pedía permiso, les decía que en mi casa se habían presentado inconveniente, que tenía que ir, déjenme salir, yo voy y vuelvo. Siempre he sido una persona muy responsable, con mi trabajo. Ellos no me permitían salir ni nada”, contó la mujer en medio del llanto.

Adicional a la explotación, Edy Fonseca fue humillada y regañada porque un residente en el edificio le ofreció comida.

“El día que salí me enfermé. Venía bien enferma. En el edificio hay una residente que es médica. Me vio, me dio un suero, unas pastas, me alenté por dos días, volví y recaí y el día 23 de abril me levanté con la cara torcida”, narró.

Una familia que habitaba en la unidad residencial, según contó, alertado por las condiciones de la señora Fonseca, llamó a la línea 123. Tenía la tensión alta y estaba estresada.

Su salida del edificio fue en una ambulancia.

Según la vigilante, al caer enferma fue despedida sin ser indemnizada.

“El día que me sacaron en la ambulancia (…) don Óscar se me acercó y me dijo: ‘en el problema que usted nos está metiendo, pero usted se queda sin trabajo’”, narró.

“Es injusto lo que ellos hicieron conmigo, lo di todo por el edificio para que ellos se portaran así conmigo”, contó.

Escuche la denuncia de Edy Fonseca en Mañanas BLU: