Ejército acepta error en muerte de niña en Cáceres, Antioquia

Según versiones preliminares, la niña se encontraba en un establecimiento nocturno celebrando el cumpleaños con sus padres, llegó el Gaula del Ejército e irrumpió disparando indiscriminadamente, al parecer en la búsqueda de un delincuente de la zona.



En entrevista con Mañanas BLU el alcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío, contó detalles del hecho.



“Las personas dicen que la niña estaba departiendo con sus padres, celebrando los 14 años de vida y el Ejército llegó en un operativo y desafortunadamente, dicen ellos que un error militar le causó la vida a esta niña y otro adulto salió herido”, explicó el alcalde.



Según el mandatario local, ya habló con el general Jorge Salgado, comandante de la Séptima División del Ejército, quien le manifestó que supuestamente fue en legítima defensa.



“El Ejército tiene una versión, dice que fue en legítima defensa, que alguien intentó dispararle a ellos, la comunidad dice que no. Estamos esperando que sean las autoridades competentes quienes definan qué pasó”, añadió.



“Entran y ahí fue donde hubo la confusión, el Gaula dice que alguien intentó dispararle a ellos, la comunidad dice que no. El mismo comandante Salgado acepta el error militar diciendo que hubo un error militar”, agregó.



Berrío dijo que había unos 20 uniformados que participaban en el operativo.



Voceros de la Fiscalía indicaron que un fiscal de la dirección departamental asumirá la investigación para esclarecer los hechos.



El general Jorge Salgado, comandante de la Séptima División del Ejército, habló en Mañanas BLU sobre el aparente error militar en el corregimiento de Piamonte en Cáceres, Antioquia, que dejó a una menor de 14 años embarazada muerta.



El general expresó su sentimiento de “solidaridad por esta triste situación que terminó con la vida de Melissa”.



El comandante explicó que en la zona se estaban realizando labores de control para dar con la captura de alias ‘El Burro’, del Clan Úsuga, “y efectivamente lo identificamos, fue allí cuando el hombre se mandó la mano al pantalón, allí hubo dos disparos y uno de esos desafortunadamente terminó con la vida de la menor”.



Explicó que los hechos se dieron a las 3 de la mañana en un establecimiento en medio del campo por lo que negó la versión del alcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío, asegurando que “no es posible que Melissa se estuviera comiendo un helado con su familia”.



Dijo que los militares se encuentran disponibles para “colaborar en lo que podamos con la investigación, pusimos a disposición a toda la unidad militar y todo el material involucrado en el tema para que se aclare todo esto”.



Agregó que no “estamos tratando de justificar nada, admitimos que hubo un error porque los soldados debían identificar y capturar pero ellos se sintieron amenazados y por eso se dieron los disparos, hubo gran confusión”.