Ejército confirma secuestro de 10 personas en el sur de Bolívar

Según el comandante del Batallón Antiaéreo del Ejército Nacional con sede en Barrancabermeja, Santander, coronel Guido Ochoa, los pescadores habrían sido advertidos por el grupo ilegal para que no siguieran adelantando sus prácticas en esta zona (Lea también: Autoridades investigan posible secuestro de trabajador de consultora en Cauca ).



“Tenemos una información de una retención ilegal de por parte de un frente del ELN que delinque en esa jurisdicción (…) al menos 10 personas, no hay exactitud en el número de personas, son pescadores artesanales y estaban trabajando, los bandidos ya les habían dado indicaciones sobre no pesca en esa zona y parece que continuaron en esa labor y se los llevaron”, dijo el oficial.



Ochoa señaló que a la zona ya fueron enviados hombres del Ejército para adelantar operaciones que permitan regresar a la libertad a los pescadores.