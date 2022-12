Ejército rechazó señalamientos de sembrar minas en Putumayo

“Son aseveraciones irresponsables, el Ejército Nacional no instala minas, no está en nuestra doctrina, no lo hacemos no lo hemos hecho”, enfatizó.



Al contrario, el oficial dijo que muchos soldados de la patria perdieron la vida desactivando minas. (Vea además: La compleja labor del desminado humanitario en Colombia )



“Muchos de nuestros soldados han muerto lamentablemente, otros están amputados, con su cara desfigurada, sin un brazo sin las piernas”, dijo.



Entretanto, Sepúlveda culpó a las Farc de los hechos de afectación por minas que ocurrieron en Puerto Leguízamo hace una semana.