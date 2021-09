Ejército se pronuncia sobre prueba de supervivencia del coronel Pérez, a quien se dio por muerto

El general Eduardo Zapateiro se pronunció en BLU Radio sobre la prueba de supervivencia en video del coronel Pérez, a quien se dio por muerto tras haber sido secuestrado.

Hay que recordar que el pasado viernes el Ejército Nacional había dicho que el oficial habría sido asesinado por disidentes de las Farc.

Zapateiro afirmó que no quiere darle importancia a "los bandidos" y reveló que lo que sucedió se trataría de un tema de "ingenuidad" dentro de la institución. Además, afirmó que está "apretando tuercas" dentro de la misma por este hecho.

"No le daré importancia a unos bandidos. Ya hice un llamado de atención a todos los oficiales, suboficiales y soldados del Ejército. No quiero ver más ingenuidades de parte nuestra. Hasta que tengamos en el territorio disidencias de las Farc, ELN y demás estructuras, llámense como se quieran hacer llamar, no podemos estar pensando en paz.

Zapateiro también desmintió que se haya adelantando algún tipo de rescate y reveló que el video publicado el viernes en el que se decía que habrían asesinado al oficial fue consultado y aceptado por la familia con el fin de que las disidencias confirmaran si Pérez había muerto o no.

