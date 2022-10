El 46% de habitantes del Valle de Aburrá no celebrará el Día de la Madre: Fenalco

El Ministerio de Comercio estipuló que en 2020 se celebrará dos veces el Día de la Madre: una celebración será este domingo 10 de mayo y la otra en el segundo semestre del año, cuando se haya superado la etapa de confinamiento.

Publicidad

Será la primera vez en la que el Día de las Madres coincida con el cierre de restaurantes, almacenes y discotecas por culpa del coronavirus.

Ante eso, Fenalco Antioquia realizó una encuesta virtual en Medellín y los municipios del área metropolitana en la que participaron más de 350 ciudadanos y con ella concluyó Fenalco que el 54% de los habitantes del Valle de Aburrá celebrarán el Día de la Madre, pero el 46% restante no tiene cómo festejar esa fecha.

“Entre quienes no celebrarán se evidenciaron tres importantes argumentos: el 73% no lo hará debido al confinamiento por COVID-19, el 15% porque no tiene dinero y el 7% porque está desempleado”, dijo Fenalco.

Le puede interesar: Fin de semana de las madres con toque de queda y ley seca en el Valle de Aburrá.

Publicidad

“Entre quienes sí celebrarán esta fecha, el 41% de los encuestados dijo que pedirá domicilio a un restaurante, el 32% dará ropa y calzado, el 25% dinero en efectivo y el 20% flores y/o chocolates”, explicó Carlos Andrés Pineda Osorio, director ejecutivo de Fenalco Antioquia, quien agregó que la situación actual de aislamiento no solo afectó a los comerciantes, sino también a los consumidores.

Sobre los regalos que se darán en el Valle de Aburrá, Fenalco aseguró que están basados en el presupuesto destinado que, según el 81%, será de hasta $200.000, usado en mayor medida en compras a través de internet.

Publicidad