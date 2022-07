“El aborto no es un método anticonceptivo”: presidente Iván Duque

Hace una semana el Gobierno nacional pidió a la Corte Constitucional que anule la sentencia C055 del 2022 que despenalizó el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, hasta la semana 24 o sexto mes de gestación, argumentando que desconoce el principio de cosa juzgada.

En el marco del día de las libertades religiosas, el presidente Iván Duque señaló que es respetuoso de la decisión que tomó la Corte Constitucional y recalcó que no es un método anticonceptivo.

“Somos respetuosos, claro, de la legalidad y de la juridicidad, pero eso no quiere decir que dejemos de defender que la vida empieza desde la concepción. Eso no quiere decir que claudiquemos en tener una capacidad persuasiva para que la sociedad entienda que el aborto no es un método anticonceptivo", dijo.

Asimismo, Duque indicó que no existe un derecho al borto, pues, según él, es "no existe un derecho a arrebatarle la vida a un ser con expectativa de vida".

En su discurso, el mandatario recordó que es defensor que ‘la vida empieza desde la concepción’, por lo que rechazó cualquier interrupción del embarazo e invitó a la sociedad dar un debate sobre este tema.

“Yo creo que tener esa discusión no es anacrónico ni mucho menos denodado. Muchos han tratado de justificar ese tipo de aproximaciones inhumanas de situarse en el desprecio de la vida desde la concepción. Yo creo que podemos perfectamente forma una mejor sociedad, una mejor conciencia desde edad temprana y no tener que ver la proliferación de la interrupción de las vidas en gestación. Esa es y debe ser la una concepción propia de una sociedad progresista. Porque una sociedad progresista no es aquella que termina despreciando la vida. Una verdadera sociedad progresista es la que protege la vida, valora la vida y siembra conciencia para que la vida sea siempre defendida en nuestra acción en nuestras intervenciones humanas”, añadió el presidente Iván Duque.

El mandatario también criticó que la práctica del aborto sea usada bajo la idea de libertad de elección.