El cacao: las historias de vida que hay detrás del producto en Colombia

El cacao, uno de los productos emblemáticos de Colombia, ha superado un precio récord, alcanzando la impresionante cifra de US$10.000 por tonelada. Este hito histórico se produce en medio de desafíos significativos para el sector, incluida la escasez del fruto debido al mal tiempo y las enfermedades que afectan los cultivos en África Occidental, principal región productora de cacao a nivel mundial.

Sin embargo, detrás de este escenario desafiante, hay historias de resiliencia y éxito que vale la pena destacar. Marlene Acevedo, una cacaotera del sur de Bolívar, es un ejemplo inspirador de superación frente a la adversidad. Desplazada por la violencia y enfrentando enormes obstáculos, Acevedo tuvo que comenzar de cero después de que secuestraran a su esposo.

Siento que estoy como soñando que quisiera no despertar de ese sueño, pero yo sé que vamos a despertar. Ha sido una gran bendición de Dios, la verdad que ha sido una gran bendición, porque nosotros no nos lo esperábamos y pues de pronto no estábamos preparados para ese acontecimiento. Pero bueno, yo lo veo como una gran bendición de Dios Dijo Acevedo.

Hoy, Marlene Acevedo es mucho más que una agricultora: es una líder comunitaria, propietaria de una finca y una de las mayores cultivadoras de cacao en la región. A pesar de los desafíos climáticos y los altibajos en los precios de las exportaciones, Acevedo ha logrado establecerse como una figura destacada en la industria del cacao, contribuyendo al desarrollo económico y social de su comunidad.

"Mi historia, mi pequeña historia o mi gran historia. Yo nunca sabía nada de cacao, nací entre las vacas y sabía de ganadería, pero por cuestiones de la vida, por el tema de la violencia, nosotros este fuimos desplazados y empezamos con cacao en el 2004. Entonces ahí teníamos los hijos muy pequeños y pues entre todos fuimos un núcleo familiar. Son cuatro hijos, El núcleo familiar, Los hijitos iban a la escuela, venían, nos ayudaban a sembrar. Arrancar de cero fue bastante difícil, porque donde nosotros cultivamos era frutales, maíz, frijol, ganado. Eso es lo que nosotros vivíamos de eso y dejarlo todo y empezar de cero fue difícil"

y agregó, "El proyecto que llegó, los primeros proyectos que llegaron al sur de Bolívar eran para gente que fuera cocalera. En mi caso, yo no era cocalera. Duré un año tocando puertas para que me incluyeran a los proyectos que, como no me incluían y fue lo que de pronto la organización en ese entonces vio en mí que tenía un espíritu de liderazgo y de trabajo y quisieron como tomar ese ejemplo pequeñito y hacerlo en grande. Entonces, de ahí partió un liderazgo muy grande y para el sur de Bolívar y se implementó ese como ese, ese espejo chiquitito que yo tenía en grande"

Su historia refleja la determinación y el espíritu emprendedor de los agricultores colombianos, quienes continúan trabajando incansablemente para mantener viva una tradición centenaria y garantizar la calidad y sostenibilidad de uno de los productos más preciados del país.

El éxito de Marlene Acevedo y otros agricultores como ella es un recordatorio poderoso de la importancia del sector agrícola en Colombia y su capacidad para generar oportunidades de crecimiento y progreso en medio de desafíos significativos. En un momento en que la industria del cacao enfrenta desafíos sin precedentes, estas historias de resiliencia y superación ofrecen un rayo de esperanza y inspiración para el futuro del sector en el país.

