‘El Chuli’ pone la cara y explica contrato de máquinas tapa huecos en Bogotá

El actor Juan Pablo Posada, representante legal de la firma Green Patcher Colombia SAS, compañía gestora de la máquina tapa huecos que firmó contrato con el Distrito, explicó por qué hace parte de esa multinacional y por qué aún no se han podido iniciar su operación en la ciudad.

Publicidad

“Me retiré de la televisión desde hace mucho tiempo y el alma de empresario la he tenido desde chiquito. Vengo de una familia completamente trabajadora, siempre estuve dedicado a otras cosas distintas a la televisión. Los actores tenemos varias profesiones porque no tenemos seguridad de muchas cosas. No soy ingeniero y pienso que para estar en esta empresa no tengo que saber de ingeniería. No soy el dueño de la empresa, soy un trabajador más que ha estado supervisando la operación”, manifestó.

‘El Chuli’, como es conocido en el mundo de la actuación, aseguró que le interesó ser parte de Green Patcher en Colombia a modo de empleado y no como accionista, ya que así, según él, lo han manifestado en algunos medios de comunicación.

Publicidad

Con respecto al funcionamiento de las máquinas Posada manifestó que no pueden decir que no sirven, pues ni siquiera han salido a operar.

Publicidad

“Han dicho cosas que no son ciertas. No hemos arrancado, solo se hizo la presentación de la máquina; no hemos empezado a cumplir el contrato porque tenemos un problema de la póliza que ya está por resolverse”, aseveró.

Tras el apunte del contralor distrital Diego Ardila, en relación al costo de la máquina- $250 millones -, Posada dijo que la empresa no vende ni venderá ninguna máquina solo serán alquiladas por el Distrito en $11 mil millones por seis meses.

Publicidad

“Traemos las máquinas necesarias, en este momento hay tres en Colombia y están en camino tres más. Nuestras máquinas no son solo para tapar huecos es para salvar vías y mejorar problemas de movilidad”, especificó.

Publicidad

“No hemos recibido un peso, Green Patcher va a correr con el costo de las operaciones inicialmente. El contrato empieza a partir del momento en que se firma el acta de inicio que sería cuando les entreguen la póliza”, agregó.

Por último, Posada manifestó que cuando entren en funcionamiento los artefactos los capitalinos se darán cuenta de la alegría que van a sentir porque habrá menos accidentes y menos muertes. “No es que la empresa no haya sido capaz, la empresa es totalmente seria y responsable”.

Publicidad

Finalmente, dijo que no se arrepiente de haberse metido en ese negocio y que le “dolió mucho” cuando cuestionaron que un “actorcito” hiciera parte de un proyecto para tapar los huecos de Bogotá.

Publicidad

“Nosotros trabajamos muy duro como actores para que nos vengan a decir que no servimos para nada más, podemos buscar otras alternativas”, puntualizó.