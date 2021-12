El Circo que lleva sonrisas a niños que viven en lugares apartados del país

El Ejército, de la mano con otras instituciones, ha llegado a los lugares más alejados del país para brindar alegría a los habitantes, especialmente a las comunidades más afectadas por fenómenos de criminalidad.

¿Cómo lo hacen?

Los soldados conformaron un circo, el ‘Circo Colombia’, con el que llevan alegría a los niños que muchas veces no han tenido la posibilidad de asistir a uno.

“A mí me gustó mucho ir al circo porque yo nunca había ido, me gustó mucho los payasos, el mago, me divertí mucho”, afirmó Nayla Tarazona, habitante del barrio Atalaya de Cúcuta.

El circo este año ha estado en los departamentos de Santander, Cundinamarca y Norte de Santander.

Los soldados que hacen parte del ‘Circo Colombia’ pertenecen al Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N°.2.

Publicidad

“Para mí es una alegría poder compartir todas las capacidades que tiene mi unidad como su Circo Militar, su agrupación Vallenata y sus unidades de operación integral y de desarrollo”, dijo el mayor Jorge Iván García, comandante del Batallón.

Normalmente el circo recibe a 1100 personas, pero por protocolos de bioseguridad disminuyó su aforo a 150 personas.

Las funciones iniciarán antes de finalizar el mes de diciembre, son más de 89 funciones realizadas durante este año.

De esta forma, el Ejército da un poco de alegría a las personas más afectadas por fenómenos de criminalidad.

Le puede interesar: escuche La Intérprete