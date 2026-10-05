"El conflicto volvió a tocar nuestras puertas": ataque en El Peñol en pleno día de mercado

En la mañana del domingo, hacia las 7:30 a. m., los habitantes del municipio de El Peñol, ubicado a aproximadamente una hora y cuarto de la ciudad de Pasto (Nariño), vivieron momentos de extrema zozobra tras una incursión armada perpetrada presuntamente por disidencias de las Farc.

El hostigamiento se registró en un momento de alta afluencia de civiles, mientras se celebraba la misa dominical y se adelantaba un mercado agropecuario en el casco urbano.

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Ante el inicio de las ráfagas de fusil y el lanzamiento de explosivos, decenas de feligreses tuvieron que resguardarse dentro del templo parroquial. El alcalde del municipio, Duán Chávez, destacó la reacción del párroco local y la serenidad de los pobladores: "Felicitamos al padre por haber sabido manejar la situación. Las personas se mantuvieron en calma mientras tuvieron la oportunidad de desplazarse hacia sus viviendas".

El mandatario añadió que "el municipio acá en el casco urbano fue evacuado, las personas todas se reubicaron en algunos lugares, en algunos negocios comerciales, hasta que hubo el chance de que se puedan ir para sus distintos hogares".



Drones con explosivos y graves destrozos materiales

La acción violenta no solo incluyó armamento liviano y granadas de mortero, sino también una preocupante modalidad bélica: el uso indiscriminado de drones cargados con explosivos dirigidos hacia la estación de policía y sectores residenciales.

De acuerdo con el balance entregado por el alcalde Chávez, el bombardeo afectó severamente la infraestructura civil. "Eran bastante los drones que estaban atacando. Había la precisión pues de pronto de estos objetos y fueron afectadas varias viviendas acá en nuestro municipio", explicó el mandatario local, quien calculó preliminarmente los daños: "Estaremos hablando de unas 15 viviendas más o menos lo que hemos escuchado y lo que nos han reportado".

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Chávez agregó que las detonaciones continuaron durante la jornada y que "en horas de la tarde volvió a caer un artefacto de lleno en una casa". Ante la magnitud de los hechos, el alcalde manifestó su rechazo: "Rechazamos todos estos actos y les pedimos que por favor no vuelva a suceder. Queremos resguardar la vida de nuestra comunidad".

Comunidad indígena denuncia abandono y heridos sin atención médica

El impacto de la incursión armada afectó gravemente a la población indígena del resguardo local. Edwin Rivera, gobernador indígena del resguardo de El Peñol, relató los estragos sufridos por su propia familia y su comunidad en la vereda La Cuchilla. Su vivienda resultó seriamente dañada por los explosivos y su hermana sufrió lesiones físicas.

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"Hoy amanecimos preocupados porque nuevamente vemos que el conflicto ha tocado a nuestras puertas. Este no ha sido un hecho nuevo. Estos hechos han sido o han venido siendo denunciados. Desde el año 2025, nosotros fuimos víctimas de un desplazamiento masivo en el mes de diciembre", afirmó el líder indígena, recordando que existía una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo que no evitó la tragedia.

Asimismo, Rivera expuso las deficiencias en la asistencia humanitaria y médica para los afectados: "Mi casa fue bombardeada, mi hermana resultó herida. En este momento no ha recibido la atención primordial. Tengo que sacarla en un vehículo particular a la ciudad de Pasto para que reciba atención".

"Los grupos al margen de la ley llegan hasta nuestras casas y sacan a nuestras familias para utilizar las casas como trincheras dentro de este conflicto", denunció Rivera. Aunque reconoció que la Fuerza Pública debe brindar protección, enfatizó en la necesidad de respetar la vida de la población civil durante los operativos: "El deber ser del ejército es brindarnos seguridad. Ese es el deber ser. Pero esa seguridad no puede poner de por medio la vida de las familias".

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Escuche aquí la entrevista: