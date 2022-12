¿El Congreso abrió la puerta a la libertad de Garavito y Rafael Uribe?

BLU Radio consultó a expertos analistas, constitucionalistas y penalistas, quienes rechazaron la decisión del Congreso de la República de aprobar la cadena perpetua en Colombia para violadores de niños

Voces como las del Colegio de Abogados Penalistas, liderado por Iván Cancino, aseguran que demandarán ante la Corte Constitucional esta decisión del legislativo.

Para el abogado y profesor de la Universidad Externado, Jorge Iván Cuervo, sí se abre la puerta a la libertad de casos ampliamente conocidos en el país.

“Entiendo que se abre la posibilidad de revisión de la sentencia de prisión perpetua a los 25 años; de tal suerte, que por el principio de favorabilidad sí queda la posibilidad de personas que fueron condenadas en el anterior régimen pidan revisión de la condena. En teoría, podría favorecerse sin que ello implique que se les conceda. Ahora, eso no significa que se les conceda porque va a estar atado a que el Estado, léase Inpec, logre demostrar que ha habido resocialización”, dijo.

Julio Orozco, abogado y catedrático, explica, además, que a partir de este momento todos los condenados alegarán favorabilidad porque el proyecto conlleva a que esa sea la carta que se jugarán los defensores de muchos criminales en Colombia.

“Volvió a aprobarse un proyecto que da vía libre a la cadena perpetua para agresores de niños. Eso no es motivo para celebrar, es inconstitucional, habla mal de Colombia como país, así como habla mal que agredamos a las mujeres y a los niños. Yo creo que lo que se debe es prevenir, buscar elementos de alertas tempranas en las familias, colegios y demás para que no vuelvan a pasar agresiones a la niñez. Los delincuentes no van a dejar de ser delincuentes porque exista ahora cadena perpetua”, dijo Cancino.

El abogado Francisco Bernate, por su parte, insistió en que el Congreso hizo caso omiso de la sugerencia de más de 30 académicos para que no se aprobara cadena perpetua.

“Los violadores que están condenados a 30, 40, 60 años de prisión, podrán pedir libertad a los 25 años como lo estipula este proyecto de acto legislativo. A partir de ahora, dará lo mismo matar que violar un niño, y dará lo mismo violar a uno que a 500 niños y eso es un incentivo para los depredadores en serie. Y, además, tomará por lo menos dos años, para modificar la integridad del sistema penal en Colombia”, argumentó.

Por su parte, el abogado Óscar Sierra dijo: “Si bien puede sonar contradictorio, por lo menos en punto a la revisión judicial de la condena, así es, las disposiciones actuales son tan drásticas que en una condena de 60 años, solo se podrá aspirar a libertad a los 40 años de pena cumplida y habiendo soportado estudio o trabajo en la reclusión, con la prisión perpetua revisable, el juez se pronunciará a los 25 años de pena cumplida, incluso pudiendo decir que los 25 años fueron tiempo suficiente, en ese sentido si es más beneficiosa, incluso para casos como Garavito y Noguera”.