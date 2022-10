“El Congreso debe hacer una reflexión de fondo”: exmagistrado sobre objeciones a la JEP

El jurista Jaime Arrubla analizó las objeciones que hizo el presidente Ivan Duque a la JEP; dijo que pese a la decisión del primer mandatario, ese tribunal va a seguir funcionando como lo ha hecho hasta ahora.



Arrubla afirmó también que las objeciones eran necesarias y que, a su juicio, son coherentes con el planteamiento de una reforma constitucional como camino para darle más claridad jurídica a la Justicia Especial para la Paz.



“No es torpedear a la JEP ni desconocer a la Corte Constitucional. El presidente ha sido muy claro en que son objeciones por inconveniencia. Así como la justicia ordinaria no se recalentó porque le metieran semejante batacazo que fue esta jurisdicción especial, nadie está diciendo que la JEP no va a funcionar”, expresó.

Arrubla también aseveró que espera ahora discusiones a fondo en el Congreso y que el anuncio no debe convertirse en motivo de enfrentamientos.



Para el jurista, lo más importante del anuncio de Iván Duque es la reforma constitucional al acto legislativo, que cambia tres puntos trascendentales de la JEP.

