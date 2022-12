El Congreso deberá decirle Sí o No a este acuerdo de paz: MinInterior

“Lo que hará el Congreso es decirle Sí o No a este acuerdo de paz después de los debates, de escuchar las posiciones de los partidos, de la sociedad civil y de quienes han estado de un lado y de otro. Nosotros hemos venido insistiendo en un llamado al Centro Democrático para un acuerdo político nacional para la implementación de este acuerdo de paz”, sostuvo.

El ministro expresó que “guarda aún la esperanza de que el Centro Democrático entienda que este es el momento de la paz, que no podemos darnos el lujo de desperdiciarlo por unas discusiones que son válidas pero que, un acuerdo no puede satisfacer a todos y cada uno de los ciudadanos y líderes del No, pero sí se incorporaron la mayoría de sus propuestas”.

Agregó que ojalá los opositores al proceso de paz “reflexionen en estos días y queremos hacer un llamado a la concertación; el Gobierno está listo, se los dijimos ayer, para sentarnos con el acuerdo ya firmado a discutir la implementación del mismo, a que participen en la implementación porque este diálogo que se hizo en 40 días fue un buen ejercicio para el país.El Gobierno sigue reconocimiento que este es un mejor acuerdo gracias a los aportes y propuestas de líderes del No y a los ciudadanos del NO”.



-El nuevo acuerdo de paz será refrendado a través del Congreso. Si bien el Gobierno tiene apoyo mayoritario, también hay otras voces en contra de la decisión del presidente Santos.

-La Cruz Roja está lista para atender cualquier emergencia en el archipiélago de San Andrés ante el paso del Huracán Otto.-A pesar de la polémica, el Senado aprobó el ascenso de 39 militares a grado de general.

-Está suspendida la movilidad hacia el municipio de El Carmen en Norte de Santander por la presencia de un carro presuntamente cargado con explosivos.

-El presidente Barack Obama entregó, por última vez durante su mandato, las reconocidas medallas de la libertad a varias celebridades de Estados Unidos.-Cuatro futbolistas colombianos podrían jugar mañana en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

-Con el fin de evitar que este año se presente un aumento en los quemados con pólvora, mañana se realizará una reunión en el Concejo de Bogotá para conocer la estrategia que busca frenar esta problemática que aumentó 44% el año pasado.

-Cerca de 2.000 recicladores fueron formalizados y capacitados hoy en Bogotá. El distrito les explicó el papel que tendrán dentro del nuevo esquema de aseo de la ciudad para el próximo año.