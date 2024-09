“El Congreso es el camino con concertación, no imposición”: Cepeda tras reunión con Petro

El presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, sostuvieron su primera reunión tras la elección de este último como cabeza del Congreso. El encuentro, realizado en la Casa de Nariño, se centró en las reformas que el Gobierno busca impulsar y sacar adelante.

Una de las principales preocupaciones tiene que ver con la nueva reforma tributaria, o ley de financiamiento, con la que el Gobierno pretende recaudar $12 billones para ajustar el Presupuesto General de 2025, aunque esta aún no ha sido radicada. Para Cepeda, además de los reparos que existen, es fundamental que la reforma pase por un debate minucioso.

"Le dije que discutiéramos por separado la reforma tributaria y que lo que saliera de la tributaria lo hiciéramos presupuesto adicional. No puedo ser irresponsable con el país al encabezar una reforma que no conocemos y sobre la cual no hemos escuchado a los diferentes sectores de la sociedad", comentó Cepeda sobre su conversación con el presidente.

Otro de los temas abordados en la reunión fue la reforma a la salud. En este punto, el senador conservador aprovechó para reiterar que el Gobierno debe tramitar sus iniciativas en el Congreso buscando siempre la concertación y el acuerdo, sin imponer posturas que no cuenten con una mayoría.

"El texto de la reforma a la salud está siendo enviado al partido conservador para que lo estudiemos y expresemos nuestras preocupaciones, como se ha hecho con todas las leyes. Somos conscientes de que se necesita una reforma a la salud, pero no hubo posibilidad de concertar. Se expresó que había buen ambiente para lograr acuerdos. El Congreso es el camino de la concertación, no de la imposición", afirmó Cepeda.

El senador reiteró la necesidad de una reforma a la salud y la intención de buscar una nueva concertación que no se logró, pese a las constantes reuniones con líderes de partidos políticos y el Gobierno.

Finalmente, Cepeda manifestó su preocupación al presidente Petro sobre los problemas de orden público y las dificultades en la implementación de la paz total.

"Sobre la paz, el presidente expresó que en este momento solo se negocia con el grupo de (alias) Calarcá y que lo del ELN está lejano. Yo le hablé sobre los riesgos de los ceses al fuego bilaterales, que en este momento no los hay", concluyó Cepeda.