El Congreso no estuvo a la altura del reto de la paz: Victoria Sandino

Victoria Sandino, exintegrante del secretariado de las Farc quien firmó este viernes el acta de compromiso de sometimiento a la JEP que la habilita para participación en política, habló en El Radar sobre el limbo en que se encuentran hoy las circunscripciones especiales de paz y otros aspectos de cara a la implementación del acuerdo del Teatro Colón.



Sandino expresó un sentimiento de frustración con el Congreso de la República “porque no estuvo a la altura del reto de la paz que era sacar todas las normas que se requerían para la adecuación institucional de cara a la implementación del acuerdo”.



Agregó que el partido es consciente de que hay una serie de normas que se tramitaron, algunas de ellas con algunos cambios a lo que planteaba el acuerdo y “otras que fueron parte de la columna vertebral que acuerdo, como la reforma política, que no alcanzaron ni quisiera a salir”.



“Eso es preocupante”, añadió Sandino, quien aclaró que la colectividad valora “las normas que salieron, pero claramente al Congreso le quedó grande la paz”, criticó.



Le puede interesar: No hay que ser un matemático: Santos sobre aprobación de circunscripciones de paz.



Además, dijo que tras su habilitación para la participación en política, para la FARC como partido viene “el alistamiento de documentos que se exigen” para que la exguerrilla aterrice en el campo político colombiano, como “el proceso de inscripción de la lista cerrada a Senado y Cámara”.



“A partir del momento en que inicie en forma el tema de campaña política, nosotros empezaremos en la misma dinámica”, agregó.



Finalmente, Sandino se refirió a la JEP y el tratamiento que tendrán delitos como la violencia sexual en el marco del conflicto armado: “Hay que decir que nosotros pedimos de manera reiterativa que los delitos de violencia sexual no fueran ni indultables ni amnistiables, por lo que la preocupación de la FARC es que “pretendan volver a la justicia ordinaria estos delitos cuando el problema es que no ha ofrecido a lo largo de la historia justicia para las mujeres, niños y niñas utilizados en el conflicto”, víctimas de estos delitos.