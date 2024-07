“El Congreso quiere cuentas claras, no cuentas alegres”: senadora Angélica Lozano

El Congreso de la República se encuentra debatiendo la aprobación de la llamada ley de financiamiento, la cual podría representar una reforma tributaria. Esto, en medio de la polémica entre los congresistas debido a las acusaciones de corrupción y mal manejo de los recursos que han surgido en especial, por parte del Ministerio de Hacienda y su cabeza, Ricardo Bonilla.

La Comisión Tercera del Senado y de la Cámara son las encargadas de discutir estas reformas. Sin embargo, el ambiente para una reforma tributaria es tenso y “casi nulo” debido a la desconfianza hacia el Ministerio de Hacienda y la necesidad de cuentas claras en el manejo de los recursos públicos.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la senadora Angélica Lozano dijo que, ahora, hay preocupación pues a algunos sectores que ayudan en la reactivación económica del país han registrado reducciones en su presupuesto. En ese sentido, pidió “cuentas claras” en cuento a ejecución y que, así, no pase lo del 2023, cuando se presento un presupuesto “inflado”.

"Hay mucha preocupación. El reto del 25 es la reactivación económica y cuando se ve el borrador del presupuesto, sectores fundamentales para la reactivación reducen el presupuesto; vivienda tiene 11 % menos de presupuesto que el año pasado. Entonces, son muchos elementos. El ambiente para una tributaria es mínimo o nulo y lo que más quiere el Congreso son cuentas claras, no cuentas alegres. El año pasado se aprobó un presupuesto inflado, sobreestimado y luego este año vino por un lado el recorte, per, por otro, hay una realidad; a 30 de junio, 28 entidades presentan ejecución en menos del 30 %. Entonces, las cuentas claras implican qué está haciéndose con los recursos, cómo se está ejecutando, que no se lo roben", manifestó.

En ese sentido, pidió total transparencia en el proceso, así como pedagogía sobre el manejo que se da a estos temas, que en acusaciones puedes resultar confusos. Además, enfatizó en que se haga dentro de los plazos establecidos. Recalcó que los “recursos son finitos y escasos”.

Por su parte, el representante José Luis Eliecer Salazar, actual presidente de la Comisión de presupuesto de la Cámara, dijo que es importante conocer a fondo esta ley, pues si realmente es “para sacarle plata” a los colombianos, desde el Congreso no la aprobarán.

“La ley de financiamiento es un tema en conjunto con las comisiones terceras, porque se convierte en una reforma tributaria para financiar. La diferencia es que, para financiar el déficit, hoy presenta el presupuesto de 12 billones de pesos. Hay que mirar cómo viene esa ley de financiación, porque hoy no la conocemos, pero estoy de acuerdo con la senadora Lozano, que, si se convierte en una reforma tributaria adicional para sacarle más plata a los colombianos, sin beneficios claros para las regiones, pues seguramente el Congreso no va a jalarla", precisó.