“El Congreso tiene que atenerse a unas reglas para elaborar su lista a contralor”: magistrado Zamora

El magistrado Luis Alfredo Zamora, vicepresidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , se refirió en Mañanas Blu a la orden que se le hizo al Congreso para rehacer la lista a contralor general.

Y es que, como conoció Blu Radio en primicia, el Tribunal de Cundinamarca ordenó rehacer la lista de los 10 aspirantes al cargo de contralor general , para cumplir la equidad de género, méritos y cumplimiento de requisitos.

"La señora Dalal Karime Dager Nieto presentó demanda en contra de la Contraloría General de la República con el objeto de lograr la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa por no respetarse el principio de mérito y la equidad de género en el proceso de elección del contralor general de la República", se lee en el documento de 23 páginas del tribunal.

Frente a esto, el magistrado Zamora aclaró que se debe rehacer la lista de los 10 aspirantes, pero no necesariamente se tienen que cambiar todos los nombres. “La orden es rehacerla, no necesariamente con nombres distintos, la medida no tiene ese alcance”, dijo.

Además, añadió que “hay unas reglas de la convocatoria y a esas tiene que atenerse el Congreso para elaborar la lista”. En ese sentido, reiteró que “la orden judicial no va hasta el extremo para decir cómo tiene que elaborarla”.

¿Quiénes eran los 10 aspirantes a contralor general?



Luis Alberto Rodríguez Ospino Luis Fernando Bueno Andrés Castro Mónica Palma Juan Carlos Gualdrón Carlos Fernando Pérez Luis Carlos Pineda Aníbal José Quiroz María Fernanda Rangel Víctor Andrés Salcedo