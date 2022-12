El desesperado mensaje de los padres de niña raptada en Bello

Continúa la búsqueda de la mujer que engañó a una pareja venezolana que vive en Colombia hace poco más de un año y que hace 17 días celebraba el nacimiento de su bebé, ahora la buscan desesperadamente.

“La mujer me llamó y me dijo que nos iba ayudar y yo le creí. Entramos a un baño unos minutos y cuando yo salí ya la señora no estaba. Empezamos a buscar por todo el almacén del Centro Comercial y ya no estaba”, contó Daniela Bastidas, madre de la niña.

La pareja se dedica a vender dulces en un semáforo del municipio de Bello.

Daniela asegura que la mujer se ganó su confianza porque llevaba varios días ayudándolos económicamente y con comida.

“Que tengan corazón con una bebé que no tiene un mes de nacida. En realidad, no tuvimos malicia ni nos imaginamos esto porque nunca imaginamos que nos iba a pasar, que realmente tengan corazón”, dice la madre desesperada.

Erick Moreno, el padre de la niña, también pide que le ayuden a encontrar a su hija. “Esa mujer me estaba endulzando. Yo le dejé el numero celular y ella llamó a mi esposa. Le pagó un taxi para que viniera al centro comercial con la bebé y los niños y les regaló una muda de ropa. Lo que siempre decía era que le gustaba ayudar mucho a los venezolanos”, narró.

Mientras tanto, la Policía busca en terminales y aeropuertos a la mujer que tendría entre 40 y 50 años y por información que permita dar con su paradero se ofrecieron 10 millones de pesos de recompensa.

