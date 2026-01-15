En vivo
El director general asumió la jefatura de campaña del Pacto Histórico: sindicato del SENA

El sindicato del SENA, Sinsindesena, asegura que en algunas zonas del país les estarían exigiendo a los funcionarios conseguir votos para algunos partidos políticos.

