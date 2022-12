El drama de un padre venezolano que busca a su hija desaparecida en Bogotá

Agustín Pérez, un venezolano, de 53 años, vive un verdadero drama en los alrededores del terminal Salitre de Bogotá donde permanece desde hace más de un mes sin saber de su hija Yuliana del Carmen Pérez. La joven, de 24 años, se dirigía hacia una tienda del sector a comprar comida y nunca regresó al cambuche donde estaba con su padre.

Debido a la crisis que afronta su país, Pérez no tuvo otra elección que cerrar las puertas de su casa y huir junto a su hija hacia Colombia para buscar un mejor futuro.

Luego de haber recaudado $10.000 durante un día vendiendo café, envío a su hija a comprar algo para comer. Sin embargo, la joven nunca regresó a los cambuches donde dormían desde hace 3 meses.

Agustín teme que la desaparición tenga relación con alguna trata de blancas. “La fui a buscar y nada. Caminé desesperado para la bomba y nada. Se me desapareció así de pronto. Hay muchos buitres allá afuera que la envenenan y como mi hija es muy bonita digo yo que se la llevaron para alguna prostitución, no sé, no entiendo”, dijo en este padre en medio de la angustia.

“Entonces yo estoy tirando mente, me he puesto a vender café y yo con todo el esfuerzo de venderlo, hasta regalo algo para que me digan algo de mi hija, pero nada”, agregó.

A su preocupación se suma el hecho de que no tiene ninguna fotografía que pueda pasar a las autoridades para que se adelante la búsqueda, pues al pasar la frontera el SEBIN les quitó todas sus pertenencias y solo quedaron con la ropa que llevaban puesta.