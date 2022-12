El drama de una periodista amenazada en Segovia, Antioquia

una situación que se repite en diferentes regiones del país con reporteros que, desde sus comunidades, denuncian hechos de violencia. Tal es el caso de

quien esta semana se vio obligada a abandonar su hogar en Segovia, Antioquia.

Jhanuarya contó en El Radar que su portal, Informativo Antioquia, estaba enfocado a labor social y difusión de noticias. Cuenta que a raíz de la publicación de la captura de hombres del Clan del Golfo le llegaron amenazas que, en principio, no tomó en serio.

Sin embargo, “cuando me dicen que tenía 1 hora para salir del municipio vi que la cosa era en serio (…) Salimos con una muda de ropa, yo salí en compañía de mi pareja y mi niña de 9 años y ya en Medellín continuaron las amenazas”.

“Que si era que no creía que ellos también tenían poder en Medellín, pero gracias a la UNP y a la FLIP, que son unos ángeles, me gestionaron un recurso para poder tener pasajes para salir del departamento porque no sabíamos para dónde arrancar”, contó.

Jhanuarya cuenta que quienes la amenazaron se identificaron como hombres del Clan del Golfo, “por estar publicando lo que no debíamos y cuando estuve por fuera, se empiezan a atar cabos se empiezan a manifestar cosas que uno sí notaba, como el disgusto de personas por publicaciones por temas de minería”.